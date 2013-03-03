ریشه اصلی گرانی ها داخلی است/پرداخت یارانه سبز به کشاورزان

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی بعد از ظهر یکشنبه در جمع مردم سنندج در مجتمع فرهنگی سنندج اظهار داشت: هر چند که کشور ما طی چند سال اخیر مورد تحریم های متعدد اقتصادی قرار گرفته است ولی بر اساس بررسی های کارشناسی مشخص شد که ریشه 70 درصد گرانی های اخیر به مسائل داخلی مرتبط است.

وی با اشاره به ریشه مشکلات اقتصادی مردم و تاثیر تحریم ها بر آن ادامه داد: بر اساس بررسی های صورت گرفته تنها 30 درصد از گرانی های اخیر در کشور به تحریم و مسائل خارجی مرتبط است که البته می شد با برنامه ریزی و همچنین مدیریت مناسب بخش زیادی از این مسائل را نیز مدیریت کرد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: هر چند که این روزها گفته می شود که گرانی ها غیرقابل کنترل شده است ولی من به مردم این اطمینان را می دهم که این گرانی ها و مشکلات اقتصادی به وجود آمده در کشور به ویژه استان کردستان قابل کنترل است و می توان آن را به خوبی کنترل و ساماندهی کرد.

وی گفت: چگونه کشور چین با 1.3 میلیارد نفر جمعیت می تواند اقتصاد خود را مدیریت کند ولی ما نمی توانیم، که البته این مسائل در حالی مطرح می شود که امروز در کنار مشکلات اقتصادی و مسائل گرانی، بیکاری نیز به عنوان ریشه اصلی معضلات اجتماعی کشور را مورد تهدید جدی قرار داده است.

رضایی بیکاری را ریشه اصلی مشکلات و معضلات دیگری در کشور عنوان کرد و افزود: وقتی که معضل بیکاری حل نشود کشور با مشکلات دیگری از جمله اعتیاد، طلاق، بد اخلاقی و ناامنی مواجه می شود و به همین دلیل باید احساس مسئولیت بیشتری در راستای رفع معضل بیکاری داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه طی چند سال اخیر جمهوری اسلامی ایران در دو حوزه مسائل اقتصادی و وضعیت معیشت مردم از رقبای خود در منطقه عقب افتاده است، عنوان کرد: در حالی که ایران اسلامی در بخش های سیاسی، امنیتی و دفاعی امروز در اوج اقتدار و عزت قرار گرفته است ولی متاسفانه در بخش اقتصادی و وضعیت زندگی مردم در حال عقب رفتن هستیم و باید جلوی این وضعیت را بگیریم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه کارهای عمرانی، سد سازی، احداث جاده و سایر فعالیت های تولیدی باید به صورت مستقیم در زندگی مردم و بهبود شرایط تاثیر داشته باشد، افزود: اگر این اقدامات در زندگی مردم تاثیری نداشته باشند زائد و غیرکاربردی به شمار می روند.

وی با تشبیه وضعیت کشور به یک پرنده گفت: اگر اقتصاد و وضعیت زندگی مردم را یک بال این پرنده و مسائل امنیتی و دفاعی را بال دیگر آن فرض کنیم ما در حوزه اقتصاد با مشکلات جدی مواجه بوده و یک بال این پرنده نیز شکسته است که باید توجه داشت یک پرنده زمانی می تواند پرواز کند که دو بال سالم داشته باشد و اولویت اول کشور باید تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی و تاثیر آن بر وضعیت معیشت مردم باشد.

رضایی در ادامه سخنان خود به تحریم های اعمال شده از سوی دشمنان نظام بر علیه کشورمان اشاره کرد و یادآور شد: دشمن از بمب اتم ما هیچ گونه هراسی ندارد بلکه مشکل آنها پیشرفت اقتصادی کشورمان است چرا که اگر این پیشرفت اقتصادی نیز حاصل شود جمهوری اسلامی ایران در کنار اقتدار امنیتی و دفاعی خود به یکی از قدرت های برتر جهان تبدیل می شود و دیگر فضای برای فعالیت های کشورهای غربی در منطقه به وجود نمی آید.

وی گفت: باید به این اصل مهم ایمان آورد که کشور را نمی توان تنها با استفاده از اقتدار امنیتی و دفاعی اداره کرد و باید در کنار این اصل مهم به مسائل اقتصادی و همچنین بهبود شرایط و وضعیت زندگی مردم نیز توجه داشت تا رسیدن به توسعه پایدار در کشور به معنی واقعی کلمه عملی شود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به نیازهای اصلی کشور در شرایط فعلی و لزوم تلاش برای رفع کاستی های موجود یادآور شد: نسل سوم و چهارم انقلاب را باید بر اساس یک برنامه ریزی مدون وارد عرصه کرد و با تولید فرهنگ و ثروت بار دیگر کشورمان را به اوج اقتدار در منطقه و جهان رساند.

وی کشاورزی، زراعت و باغداری را از جمله ظرفیت های اصلی در کشور به ویژه استانی همچون کردستان عنوان کرد و افزود: یکی از طرح های اصلی من پرداخت یارانه سبز به کشاورزان است که با اجرایی شدن این طرح می توان حوزه کشاورزی را به صورت عملی مورد حمایت قرار داد.

رضایی پرداخت تسهیلات بلاعوض و با بهره پائین را از جمله اصول مهم در راستای پرداخت یارانه سبز به مردم به ویژه کشاورزان عنوان کرد و گفت: با اجرای این مهم می توان در حوزه مکانیزه کرده کشاورزی، یکپارچه سازی زمین ها، آموزش، پژوهش و همچنین تهیه زیرساخت های لازم اقدامات خوبی را اجرایی کرد.

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر امروز برای سفری دو روزه وارد استان کردستان شد.