کاهش 20 درجه ای دما در نیمه شمالی و نیمه غربی کشور از فردا

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس نقشه های پیش یابی هواشناسی امشب وزش باد شدید جنوبی در سواحل جنوبی دریای خزر و استان اردبیل و از اواخر امشب با نفوذ شارش های سرد شمالی به سواحل جنوبی دریای خزر، کاهش دما همراه با بارش باران در این مناطق آغاز می شود.

به گفته وی، همچنین امشب به سبب افزایش سرعت وزش باد بر روی عراق و مرزهای غربی کشور در برخی مناطق استان های غربی گاهی وزش باد شدید همراه با گرد و خاک و کاهش دید افقی رخ می دهد.

امیدوار اظهار داشت: امشب با ورود سامانه بارشی به غرب کشور، بارش باران و وزش باد در استان های غربی کشور آغاز شده و به تدریج دامنه بارش به دامنه های زاگرس و به تدریج به دامنه های جنوبی البرز می رسد.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: فردا بارش ها در نیمه غربی و نیمه شمالی کشور به تناوب ادامه خواهد داشت و چهار شنبه با کاهش قابل ملاحظه دما در مناطق مذکور بارش با شدت بیشتر و در بیشتر مناطق به صورت برف و کولاک ادامه خواهد یافت.

وی افزود: پنج شنبه به تدریج بارش برف در استان های غربی قطع می شود اما در دیگر نقاط کشور به جز جنوب شرق ادامه خواهد داشت و این سامانه روز جمعه از مرزهای شرقی کشور خارج می شود.

امیدوار یادآور شد: از فردا تا جمعه به تدریج در غالب نقاط کشور دمای هوا کاهش می یابد و این کاهش دما در نیمه شمالی و نیمه غربی حدود 15 تا 20 درجه سانتیگراد خواهد بود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تأکید کرد: طي روزهاي سه شنبه و چهارشنبه دربرخي نقاط استانهاي آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، زنجان، قزوين، البرز، تهران، اردبيل، گيلان، مازندران، گلستان، كردستان، همدان، مركزي، قم، اصفهان، كرمانشاه، لرستان، چهارمحال وبختياري، ايلام، كهگيلويه وبويراحمد و شمال خوزستان ريزش موقتي و كوتاه مدت تگرگ پيش بيني مي شود كه مي تواند به تاسيسات و محصولات باغي، كشاورزي و دامپروري خسارت وارد کند توصيه مي شود كه مراقبت لازم از تاسيسات گلخانه اي و باغات در اولويت قرار گيرد. همچنين از چراي دامها در مناطق مرتفع اين استانها جداً خودداري شود .

وی در ادامه گفت: طي روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه در برخي استانهاي آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، كردستان، اردبيل، زنجان، گيلان، مازندران، گلستان، قزوين، البرز، تهران، سمنان و در روزهاي پنج شنبه و جمعه در استانهاي خراسان شمالي، خراسان رضوي، اصفهان، چهارمحال وبختياري، لرستان و كرمانشاه كاهش شديد دماي بيش از 15 درجه مي تواند سبب آسيب رساندن به درختان شكوفه دار و محصولات زراعي شود لذا توصيه مي شود طي اين مدت تا حد امكان از درختان شكوفه دار و تاسيسات كشاورزي به ويژه آبياري تحت فشار حفاظت لازم با روشهاي مرسوم بعمل آيد.

امیدوار اظهار داشت: طي روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه ابتدا در جاده هاي كوهستاني منتهي به استانهاي اردبيل، گيلان، مازندران، گلستان، آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، زنجان، قزوين، البرز، تهران، شمال سمنان، همدان، كردستان، كرمانشاه، لرستان، چهارمحال وبختياري، كهگيلويه وبويراحمد، جنوب اصفهان، شمال فارس، شمال خوزستان و سپس خراسان شمالي و شمال خراسان رضوي ريزش برف و كولاك سبب اختلال در تردد جاده هاي كوهستاني مي شود. توصيه مي شود كه از تردد غيرضروري در اين مناطق خودداري شود.

وی افزود: روز چهارشنبه در برخي نقاط استانهاي كهگيلويه وبويراحمد، جنوب چهارمحال و بختياري و غرب خوزستان آب گرفتگي معابر عمومي و سيلاب دور از انتظار نیست.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: از اواخر دوشنبه تا پايان روز چهارشنبه درياي خزر مواج و توفاني است. همچنين در روز سه شنبه شمال خليج فارس و در روز چهارشنبه خليج فارس و درياي عمان مواج است.

