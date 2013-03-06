کتاب حقوق اجتماعی و سیاسی اسلام در دامغان منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام طی سالجاری و از سوی نشر آسمان نگار طی نوبت اول در یک هزار جلد به چاپ رسید.

این کتاب در هشت فصل شامل مفاهیم اولیه و کلیات، مبانی و ویژگی های نظام حقوقی اسلام، حقوق مدنی و اجتماعی در اسلام، حقوق سیاسی در اسلام، حقوق زنان، حقوق کودک در اسلام، حقوق اقلیت ها در اسلام، حقوق و روابط بین الملل در اسلام به چاپ رسید.

این کتاب در 134 صفحه تنظیم و چاپ شده است.

از آنجائیکه مسئله حقوق در دین مبین اسلام از جایگاه والایی برخوردار است این کتاب می تواند در اختیار طالبان علم قرار گیرد تا بتوانند به این موضوع حقوقی از مناظر مختلف بپردازند.

به گزارش مهر، علی پریمی نویسنده کتاب حقوق سیاسی و اجتماعی در اسلام دانشجوی دکتری رشته فلسفه دین در دانشگاه پیام نور تهران و مشغول به تحصیل در سطح چهار حوزه علمیه قم بوده و از سال 1387 مسئولیت دانشگاه پیام نور مرکز دامغان را بر عهده دارد.