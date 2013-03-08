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۱۸ اسفند ۱۳۹۱، ۲۰:۰۸

آرش برهانی:

از هواداران استقلال عذرخواهی می کنم

از هواداران استقلال عذرخواهی می کنم

مهاجم تیم فوتبال استقلال که به خاطر دریافت کارت قرمز در نیمه نخست موجبات 10 نفره شدن تیم خود را فراهم کرده بود در پایان این دیدار گفت: از همه هواداران استقلال به خاطر این اتفاق معذرت می خواهم.

به گزارش خبرنگار مهر، آرش برهانی در پایان دیدار شامگاه امروز جمعه تیم‌های استقلال و تراکتورسازی که با نتیجه یک بر صفر به سود آبی‌پوشان پایتخت خاتمه یافت در جمع خبرنگاران حاضر در میسکد‌زون ورزشگاه آزادی گفت: از همه بازیکنان تشکر می‌کنم که به وجود 10 نفره شدن 45 دقیقه دوم را دوام  آوردند تا بتوانیم برنده از میدان خارج شویم. از هواداران تیم هم بابت 10 نفره شدن معذرت می‌خواهم. خوشحالم که برنده شدیم و صدر جدول را حفظ کردیم.

وی در خصوص صحنه دریافت کارت قرمز خاطرنشان کرد: بازیکن حریف مدام شیطنت می‌کرد و بدون توپ مرا چند بار زد که همه این‌ها دست به دست هم داد که عصبی شدم و آنجا بدون توپ او را زدم ولی ضربه ام آنقدر محکم نبود که بازیکن حریف خودش را به زمین انداخت.

برهانی در پاسخ به این پرسش که آیا برای رودر رو نشدن با قلعه‌نویی بعد از اخراج از آنسوی زمین به بیرون رفته بود، عنوان کرد: اینطور نیست و فقط برای این که وقت تلف نشود از سمت دیگر زمین به بیرون رفتم.

کد مطلب 2014380

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