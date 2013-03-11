رئیس جمهور نامه 70 اقتصاددان را نادیده گرفت/ دولت باید به مردم قلاب ماهیگیری بدهد

مسعود پزشکیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: هنگامی که پول در بین مردم پخش شود مسلما به دنبال آن تورم و گرانی نیز افزایش می یابد که بهتر بود دولت به جای اینکه این کار را انجام دهد از راه های دیگری افراد نیازمند را شناسایی و به صورت دیگری به آنان کمک می کرد.

وی افزود: پرداخت مستقیم پول به مردم جز ترویج بی عاری و تنبلی در جامعه هیچ نتیجه ای ندارد، در احادیث شنیده و خوانده ایم که پیامبران و ائمه اطهار پول را در قبال انجام کاری پرداخت می کردند و در این صورت هر دو طرف راضی بودند.

وی ادامه داد: وقتی که اقتصاددانان نامه ای تنظیم و وضع کنونی را به رئیس جمهور هشدار دادند ، اگر کار را به کاردان می سپرد ، وضع کشور در این برهه از زمان این گونه نبود.

پزشکیان با بیان اینکه قدرت پول کشور به یک سوم واقعی خود رسیده است، تصریح کرد: تا زمانی که مردم تولید نکنند و پول بگیرند ، این گونه ارزش پول کشور پایین می آید بنابراین باید دولت قلاب ماهی گیری را به دست مردم دهد نه اینکه خود ماهی بگیرد و بین مردم پخش کند.

وی در ادامه گفت: 90 درصد مراجعه به دفتر مردمی به منظور یافتن کار است که دولت باید بستر را برای از بین رفتن بیکاری در جامعه ایجاد کند.