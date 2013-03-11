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۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۱۴

پزشکیان در گفتگو با مهر:

رئیس جمهور نامه 70 اقتصاددان را نادیده گرفت/ دولت باید به مردم قلاب ماهیگیری بدهد

رئیس جمهور نامه 70 اقتصاددان را نادیده گرفت/ دولت باید به مردم قلاب ماهیگیری بدهد

تبریز – خبرگزاری مهر: نماینده مردم تبریز ، اسکو و آذرشهر در مجلس گفت: هفت سال پیش ، 70 اقتصاددان مطرح کشور در نامه ای وضع کنونی را به رئیس جمهور هشدار داده بودند که وی این هشدارها را نادیده گرفت.

مسعود پزشکیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: هنگامی که پول در بین مردم پخش شود مسلما به دنبال آن تورم و گرانی نیز افزایش می یابد که بهتر بود دولت به جای اینکه این کار را انجام دهد از راه های دیگری افراد نیازمند را شناسایی و به صورت دیگری به آنان کمک می کرد.

وی افزود: پرداخت مستقیم پول به مردم جز ترویج بی عاری و تنبلی در جامعه هیچ نتیجه ای ندارد، در احادیث شنیده و خوانده ایم که پیامبران و ائمه اطهار پول را در قبال انجام کاری پرداخت می کردند و در این صورت هر دو طرف راضی بودند.

وی ادامه داد: وقتی که اقتصاددانان نامه ای تنظیم و وضع کنونی را به رئیس جمهور هشدار دادند ، اگر کار را به کاردان می سپرد ، وضع کشور در این برهه از زمان این گونه نبود.

پزشکیان با بیان اینکه قدرت پول کشور به یک سوم واقعی خود رسیده است، تصریح کرد: تا زمانی که مردم تولید نکنند و پول بگیرند ، این گونه ارزش پول کشور پایین می آید بنابراین باید دولت قلاب ماهی گیری را به دست مردم دهد نه اینکه خود ماهی بگیرد و بین مردم پخش کند.

وی در ادامه گفت: 90 درصد مراجعه به دفتر مردمی به منظور یافتن کار است که دولت باید بستر را برای از بین رفتن بیکاری در جامعه ایجاد کند.

کد مطلب 2016326

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