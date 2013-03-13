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۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۲۹

بنیاد مستضعفان اعلام کرد:

یکشنبه هفته آینده آزادراه تهران - شمال زیر بار ترافیک می‌رود

یکشنبه هفته آینده آزادراه تهران - شمال زیر بار ترافیک می‌رود

معاون هماهنگی و نماینده تام‌الاختیار بنیاد مستضعفان در آزاد راه تهران - شمال گفت: منطقه چهار آزاد راه تهران - شمال حد فاصل مرزن آباد تا چالوس از روز یکشنبه مورخ 27 اسفند ماه سال جاری بر روی هموطنان باز خواهد شد و زیر بار ترافیک می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ر وابط عمومی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، رحمت‌الله صادقیان با اعلام این خبر، اظهار داشت: قطعه چهار آزاد راه تهران – شمال با سرمایه گذاری 65 درصدی بنیاد در این قطعه و همت و تلاش مهندسان و کارشناسان شرکتهای تحت پوشش بنیاد از جمله عمران و مسکن شمال، ملی ساختمان، دی، جنرال مکانیک و تالون از یکشنبه هفته آتی بر روی هموطنان بازگشایی خواهد شد.

معاون هماهنگی و نماینده تام‌الاختیار بنیاد مستضعفان در آزاد راه تهران - شمال افزود: منطقه چهار این آزادراه از محدوده مرزن آباد تا کنار گذر غربی چالوس به طول 21 کیلومتر تکمیل و احداث شده و شامل چهار دستگاه تونل به طول هزار و 110 متر، پلهای خاص به تعداد چهار دستگاه و به طول 263 متر، تقاطع غیر همسطح به تعداد دو دستگاه و پل ها و آبروهای مسیر به تعداد 34 دستگاه ساخته شده است.

صادقیان تاکید کرد: این قطعه با اعتباری بالغ بر 2130میلیارد ریال احداث شده است که 65 درصد از این مبلغ توسط بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی تامین شده است.

 

کد مطلب 2017891

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