به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ر وابط عمومی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، رحمت‌الله صادقیان با اعلام این خبر، اظهار داشت: قطعه چهار آزاد راه تهران – شمال با سرمایه گذاری 65 درصدی بنیاد در این قطعه و همت و تلاش مهندسان و کارشناسان شرکتهای تحت پوشش بنیاد از جمله عمران و مسکن شمال، ملی ساختمان، دی، جنرال مکانیک و تالون از یکشنبه هفته آتی بر روی هموطنان بازگشایی خواهد شد.

معاون هماهنگی و نماینده تام‌الاختیار بنیاد مستضعفان در آزاد راه تهران - شمال افزود: منطقه چهار این آزادراه از محدوده مرزن آباد تا کنار گذر غربی چالوس به طول 21 کیلومتر تکمیل و احداث شده و شامل چهار دستگاه تونل به طول هزار و 110 متر، پلهای خاص به تعداد چهار دستگاه و به طول 263 متر، تقاطع غیر همسطح به تعداد دو دستگاه و پل ها و آبروهای مسیر به تعداد 34 دستگاه ساخته شده است.

صادقیان تاکید کرد: این قطعه با اعتباری بالغ بر 2130میلیارد ریال احداث شده است که 65 درصد از این مبلغ توسط بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی تامین شده است.