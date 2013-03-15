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۲۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۲۰

در خانه کشتی برگزار شد؛

نخستین نشست رسول خادم با مشاوران فنی کشتی فرنگی

نخستین نشست رسول خادم با مشاوران فنی کشتی فرنگی

نخستین جلسه هماهنگی گروه مشاوران امور فنی کشتی فرنگی با رسول خادم در محل خانه کشتی تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که رسول خادم به عنوان مدیر فنی تیمهای ملی نیز حضور داشت، اعضای حاضر در نشست به بررسی فرآیند انتخاب تیمهای ملی کشتی فرنگی در سه رده سنی پرداختند. در این نشست مراحل مختلف این فرآیند توسط مشاوران امور فنی کشتی فرنگی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج این جلسه بزودی اعلام می شود.

همچنین در این نشست مباحثی همچون  رقابتهای قهرمانی کشور، شرکت در رقابتهای قهرمانی آسیا و برخی مسائل دیگر مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت. بنا بر این گزارش حسین ملاقاسمی، رحیم علی آبادی، بهرام مشتاقی و احد پازاج هفته گذشته با پیشنهاد مدیر تیمهای ملی، به عنوان گروه مشاوران امور فنی کشتی فرنگی منصوب شدند.
 

کد مطلب 2019136

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