دلایل برگشت لایه بودجه سه دوازدهم از شورای نگهبان/ اجرای مرحله دوم هدفمندی در دولت یازدهم

حسینعلی شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد دلایل بازگشت بودجه سه دوازدهم از سوی شورای نگهبان بیان داشت: طبق روال سالهای گذشته و بر اساس بودجه پیش بینی شده مجلس لایحه بودجه سه دوازدهم را برای ماههای ابتدای سال مورد تصویب قرار داد تا دولت در آغاز سال مشکل اعتباری نداشته باشد.

وی با بیان اینکه در این لایحه 41 هزار میلیارد تومان مورد مصوب مجلس قرار گرفته بود، عنوان کرد: شورای نگهبان لایحه سه دوازدهم را به دلیل عدم تخصیص اعتبار لازم برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا را به تصویب نرساند از این روز یکشنبه با آغاز به کار مجلس این بودجه مورد بررسی مجدد قرار خواهد گرفت.

شهریاری در مورد آخرین وضعیت واردات دارو و ارز تخصیص یافته اظهار داشت: در پیگیری های انجام شده دولت از پرداخت ارز مورد نیاز واردات دارو خبر داد و حتی مسئولان وزارت بهداشت دریافت ارز مورد نیاز ارو و توزیع این ارز به شرکتهای وارد کننده را تایید می کنند ولی همچنان نمی دانیم این ارز کجا رفته و چرا مشکل دارو همچنان پابرجا است.

وی در مورد اجرای طرح پزشک خانواده در سال 92 خاطرنشان کرد: دو هزار میلیارد تومان جهت اجرای طرح از سوی دولت در بودجه سال 92 مشخص شده است اما یکی از نگرانی های مجلس تحقق بودجه پیش بینی شده دولت و نحوه تخصیص آن است.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهارداشت: متاسفانه در بودجه سال 91 دولت 156 هزار میلیارد تومان تحقق درآمده را پیش بینی کرده بود که 100 هزار میلیارد تومان محقق شد این امر موجب تعطیلی بسیاری از پروژه های عمرانی در کشور شد زیرا از 40 هزار میلیارد تومان بودجه مشخص شده برای پروژه های عمرانی تنها شش هزار میلیارد تومان تا پایان سال تخصیص یافت.

دکتر شهریاری با اظهار اینکه نمایندگان مجلس با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها به شدت مخالف هستند، بیان داشت: پیشنهاد دولت در اجرای مرحله دوم معقول و منطقی نیست زیرا موجب افزایش غیرمتعارف انرژِی می شود این امر مردم را در فشارهای سخت اقتصادی قرار می دهد.

وی تصریح کرد: نمایندگان مجلس تصمیم دارند تا این طرح در دولت محمود احمدی نژاد اجرایی نشود و سعی بر این است مرحله دوم در دولت بعدی و با تعاملاتی که انجام می شود به مرحله اجرا درآید.

وی با بیان اینکه مرحله اول هدفمندی یارانه ها به درستی انجام نشد و هزینه های بهداشتی و درمان را 50 درصد گرانتر کرد، افزود: هزینه های جاری و کالا به خصوص لبنیات 50 درصد افزایش یافت و موجب شد تا اقشار ضعیف تر توانایی کمتری در خرید داشته باشند. بانک مرکزی نرخ تورم در مجموع را 30 درصد اعلام کرد که حرف درستی است اما اگر هر حوزه را به تفکیک بررسی کنیم شاهد افزایش 50 تا 100 درصدی قیمت ها و هزینه های خدماتی در کشور هستیم.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نزدیک است، عنوان کرد: اجرایی شدن مرحله دوم هدفمندی یارانه ها در نزدیکی انتخابات به صلاح نیست و عدم اجرای صحیح این طرح موجب ایجاد حوادثی در انتخابات خواهد شد.