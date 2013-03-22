"آرگو" صدای مردم نیوزیلند را هم درآورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو.اس.ای.تودی، این روزنامه دیروز نوشت در فیلم "آرگو" که به عنوان بهترین فیلم اسکار هشتاد و پنجم انتخاب شد، تنها یکبار نامی از نیوزیلند برده می‌شود آن هم به لفظی غیرمحترمانه و همین مساله داد نیوزیلندی‌ها را درآورده است.

در این فیلم تونی مندز مامور سیا از جک اودانل درباره این که چه اتفاقی برای گروهی از آمریکایی ها که خارج از سفارت آمریکا در ایران بودند می پرسد. اودانل به مندز که نقش او را افلک بازی می کند، می گوید این 6 نفر باید به کشورشان بازگردند و می گوید بریتانیایی ها آنها را قبول نکردند، کیوی‌ها (اشاره غیرمحترمانه به نیوزیلندی‌ها) آنها را قبول نکردند، کانادایی‌ها این کار را انجام دادند.

این تنها اشاره ای است که به نیوزیلند در این فیلم شده است. اما پنج ماه پس از نمایش فیلم ، این بی توجهی خشم نیوزیلندی ها را برانگیخته است و حتی پارلمان این کشور هم بی میلی خود را نسبت به این فیلم ابراز کرده و می گوید افلک که خودش این فیلم را کارگردانی هم کرده جهان را نسبت به آنچه واقعا اتفاق افتاده به بیراهه می کشاند.

به این ترتیب نیوزیلند هم به ایران و کانادا که درباره چگونگی خروج این 6 نفر از ایران پس از انقلاب 1979 اعتراض دارند، پیوسته است.

استیو متیومان استاد جامعه‌شناسی دانشگاه آوکلند می گوید واکنش جدی که در نیوزیلند ایجاد شده نشان‌دهنده بی‌توجهی نسبت به فرهنگ این مردم در این فیلم است. مردم آماده هستند تا نسبت به بی‌عدالتی‌ای که در حقشان روا می‌شود واکنش نشان دهند به ویژه وقتی کسی که از آن سوی مرزهاست چیزی نادرست درباره کشور آنها بگوید، در حالی که آنها خیلی ساده وقتی یک چیز خوب بشنوند به آن لبخند می‌زنند.

او می‌گوید ما بسیار حساسیم که بقیه جهان چه نگاهی به ما دارند و این فیلم اصلا منصفانه نیست.

در حقیقت یک سند از مجلس آمریکا به تاریخ 1980 نشان می‌دهد چهار سفارت کانادا، بریتانیا، سوئد و نیوزیلند برای فرار این گروه همکاری کردند و کتابخانه و موزه جیمی کارتر پاییز گذشته این سند را به صورت آنلاین منتشر کرد. مصاحبه‌های منتشر شده هم نشان می‌دهند که دیپلمات‌هایی از بریتانیا و نیوزیلند به آمریکایی‌ها در این کار کمک کردند و در انتقال آنها به فرودگاه هم نقش داشتند.

بن افلک هر چند هنوز به این حرف‌ها واکنشی نشان نداده است اما ماه پیش در جریان مصاحبه‌ای که پس از دریافت اسکار داشت، گفت: من نیوزیلند و نیوزیلندی‌ها را دوست دارم. وی افزود: در فیلمسازی روی یک خط نازک قدم برمی‌داری و وقتی داری یک فیلم تاریخی می سازی به ناچار باید انتخاب‌هایی خلاقانه بکنی تا بتوانی همه چیزی را که می‌خواهی بگویی.

بن افلک و فیلمنامه نویسش کریس تریو که جایزه فیلمنامه اقتباسی اسکار را برد، با انتقادهای زیادی درباره بی‌قیدی زیادی که در نوشتن فیلمنامه به کار برده بود، روبه‌رو شدند و به ویژه بخش خروج آمریکایی‌ها در فرودگاه که خیلی غیرواقعی بود با انتقادهای زیادی روبه رو شد و این که هواپیما تعقیب شده و ظرف چند دقیقه موفق به خروج از مرزها می‌شود، اعتراض منتقدان زیادی را به همراه داشت.

این در حالی است که کانادا نیز قبلا به دلیل غیرواقعی بودن بسیاری از فرازهای فیلم به آن اعتراض کرده بود و کن تایلور سفیر کانادا چندین بار به این ماجراها اعتراض کرد.

به گفته نیوزیلندی‌ها کشوری مثل کشور آنها که کوچک است و از مرکز جهان فاصله زیادی دارد، معمولا حقوقش به راحتی پایمال می شود و کشورهایی مثل آمریکا فکر می کنند نباید آنها را جدی بگیرند.

به گفته متیو مان، افلک درباره بریتانیا موضع‌گیری مثبتی کرده و به همین دلیل آنها به او جایزه بهترین کارگردانی "بفتا" را دادند.

پاتریک گوور مدیر سیاسی یکی از شبکه های مهم تلویزیونی نیوزیلند نیز می‌گوید افلک باید به دلیل ارایه تصویر غیرواقعی از نیوزیلند در این فیلم از مردم کشورش عذرخواهی کند.

ایران نیز اعلام کرده است از هالیوود به دلیل ارایه تصویری غیرواقعی شکایت می کند.