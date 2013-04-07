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۱۸ فروردین ۱۳۹۲، ۹:۲۴

آمریکا از ترس بدتر شدن اوضاع شبه جزیره کره آزمایش موشک بالستیک را به تاخیر انداخت

آمریکا از ترس بدتر شدن اوضاع شبه جزیره کره آزمایش موشک بالستیک را به تاخیر انداخت

یکی از مقامات ارشد وزارت دفاع آمریکا از تاخیر در آزمایش موشک بالستیک قاره پیمای این کشور همزمان با افزایش تنش ها در شبه جزیره کره خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، یکی از مقامات ارشد وزارت دفاع آمریکا گفت: همزمان با افزایش تنش ها در شبه جزیره کره، پنتاگون آزمایش موشک بالستیک قاره پیمای خود را که قرار بود هفته آتی در پایگاه نیروی هوایی در کالیفرنیا انجام شود، به تاخیر انداخت.

این مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود، گفت: چاک هیگل وزیر خارجه آمریکا آزمایش "مینتمن 3" را به خاطر نگرانی ها درباره تبعات این اقدام و اینکه ممکن است این آزمایش باعث بدتر شدن اوضاع شود، به تاخیر انداخت.

وزارت خارجه کره شمالی همچنین چهار شنبه گذشته با صدور بیانیه ای که توسط خبرگزاری رسمی این کشور منتشر شده است اعلام کرده است از آنجائیکه آمریکا قصد دارد یک جنگ هسته ای را شعله ور کند ، ما برای حفظ منافع خودمان این حق را داریم تا مراکز دشمن را موردحمله اتمی پیش دستانه قرار دهیم.

همچنین با افزایش تنش ها میان کره شمالی و همسایه اش، دولت چین نیز خواستار تامین امنیت دیپلمات ها شد.

 

 

 

 

کد مطلب 2027030

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