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۲۳ فروردین ۱۳۹۲، ۱۵:۵۸

بازدید مسئولان شهریار از مرکز توانبخشی و درمان بیماران روانی حضرت خدیجه(س)

بازدید مسئولان شهریار از مرکز توانبخشی و درمان بیماران روانی حضرت خدیجه(س)

شهریار - خبرگزاری مهر: هزمان با آخرین روز از هفته سلامت، مسئولان شهریار به بازدید از مرکز توانبخشی و درمان بیماران روانی حضرت خدیجه(س) این شهرستان پرداختند.

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم با حضور واشانی رئیس شبکه بهداشت و درمان، یوسفی رئیس اداره بهزیستی، سرهنگ جوزانی، رضایی رئیس جمعیت هلال احمر، آقایی رئیس بیمارستان روانپزشکی میلاد شهریار و جمعی دیگر از مسئولین و کارشناسان شبکه، بهزیستی و هلال احمر برگزار شد.

در این مراسم، مسئولان حاضر با اهدای گل و شیرینی از بیماران این مرکز عیادت کردند و در ادامه رئیس شبکه بهداشت و درمان شهریار ضمن توصیه هایی، راهکارهای برای پیشگیری از بیماری فشار خون در سنین بالا ارائه داد.

جمشید واشانی با اشاره به اینکه هفته سلامت فرصت مغتنمی برای اطلاع رسانی و ترویج فرهنگ سلامت و پیشگیری از بیماریها است، گفت: هفته سلامت امسال با محوریت فشار خون و راهکارهای جلوگیری از بروز آن نامگذاری شده است و با توجه به اینکه فشار خون یکی از بیماریهای بسیار شایع در ایران است، این هفته فرصت مناسبی برای افزایش آگاهی عموم مردم از عوامل بروز این بیماری و پیشگیری از آن است.

این مسئول ضمن تاکید بر نقش موثر روشهای تغذیه ای بر میزان فشار خون افراد در سنین بالا،  عنوان کرد: می توان با اطلاع رسانی در زمینه روشهای تغذیه ای و عدم استفاده افراد از غذاهایی که موجب بالا رفتن فشارخون می شود، احتمال ابتلا به این بیماری در سنین بالا را کاهش داد.

کد مطلب 2031231

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    نظرات

    • ساغر ۲۲:۳۵ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
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      این مرکز یعنی مرکز حضرت خدیجه با مدیریت دکتر عرفانی عاااااالییی خیلی به بیماران رسیدگی میکنند. با تشکر از مدیریت لایق این مرکز رتبه یک هم برای این مرکز کمه واقعا
    • زند ۱۲:۳۵ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۹
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      این مرکز از همه جهت تک.از نظر مدیریت,بهداشت,کیفیت غذا,روانشناسان و خوش رفتاری پرسنل.ساغر منم با شما واقعا موافقم رتبه یکم والاااااا کمه
    • عباسی ۱۲:۴۲ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۹
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      من مدتی خواهرم تو این مرکزه و از مدیریت مرکز به خاطر توجه و رسیدگی و مهربونی که در حق همه ی این بچه ها میکنند واقا سپاسگزارم
    • محمدی ۲۰:۰۴ - ۱۳۹۴/۰۶/۰۷
      0 0
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      عااااااااااااالی,واقعا درجه یک است

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