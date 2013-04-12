بازدید مسئولان شهریار از مرکز توانبخشی و درمان بیماران روانی حضرت خدیجه(س)

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم با حضور واشانی رئیس شبکه بهداشت و درمان، یوسفی رئیس اداره بهزیستی، سرهنگ جوزانی، رضایی رئیس جمعیت هلال احمر، آقایی رئیس بیمارستان روانپزشکی میلاد شهریار و جمعی دیگر از مسئولین و کارشناسان شبکه، بهزیستی و هلال احمر برگزار شد.

در این مراسم، مسئولان حاضر با اهدای گل و شیرینی از بیماران این مرکز عیادت کردند و در ادامه رئیس شبکه بهداشت و درمان شهریار ضمن توصیه هایی، راهکارهای برای پیشگیری از بیماری فشار خون در سنین بالا ارائه داد.

جمشید واشانی با اشاره به اینکه هفته سلامت فرصت مغتنمی برای اطلاع رسانی و ترویج فرهنگ سلامت و پیشگیری از بیماریها است، گفت: هفته سلامت امسال با محوریت فشار خون و راهکارهای جلوگیری از بروز آن نامگذاری شده است و با توجه به اینکه فشار خون یکی از بیماریهای بسیار شایع در ایران است، این هفته فرصت مناسبی برای افزایش آگاهی عموم مردم از عوامل بروز این بیماری و پیشگیری از آن است.

این مسئول ضمن تاکید بر نقش موثر روشهای تغذیه ای بر میزان فشار خون افراد در سنین بالا، عنوان کرد: می توان با اطلاع رسانی در زمینه روشهای تغذیه ای و عدم استفاده افراد از غذاهایی که موجب بالا رفتن فشارخون می شود، احتمال ابتلا به این بیماری در سنین بالا را کاهش داد.