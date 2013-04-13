مهاجرت گورخرهاي منطقه بهرام گور آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، منطقه حفاظت شده بهرام گور در شرق استان فارس و شمال شرقی شهرستان نی ریز قرار دارد و وسعت این منطقه 40 هزار و 800 هکتار و ارتفاع بلندترین نقطه آن دو هزار و 787 متر بوده و دارای آب و هوای گرم و خشک و بارندگی حدود 200 میلی متر در سال است.

این محدوده از سال 1351 با عنوان منطقه حفاظت شده "بهرام گور" تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست فارس قرار گرفته است. منطقه حفاظت شده بهرام گور تنها منطقه ای در کشور بوده که جمعیت قابل ملاحظه و پویایی از گورخر ایرانی را که بر اساس سرشماری سال گذشته 330 راس بوده را در خود جای داده است.

حضور گونه های ارزشمند دیگر نظیر کاراکال، زاغ بور، هوبره، جبیر و... ارزش اکولوژیکی این زیستگاه پهناور را دو چندان می کند.

هر ساله در اوايل فصل بهار مهاجرت گورخرهاي منطقه حفاظت شده بهرام گور در شهرستان ني ريز آغاز مي شود.

معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه گونه گورخر دو نوع مهاجرت دارد که یکی از این مهاجرتها به صورت روزانه و دیگری به صورت فصلی است، گفت: از چند روز قبل مهاجرت اين گونه در شهرستان ني ريز به سمت استانهاي يزد و كرمان آغاز شده است.

محسن جعفرنژاد با بيان اينكه اين اداره كل نيز براي حفاظت از آنها اقداماتي را در دستور كار قرار داده، بيان كرد: در اين راستا گشتهاي محيط زيست به صورت مستمر در مسيرهاي حركت اين گونه ها حضور دارند.

وي ادامه داد: علاوه بر اين در صورتيكه يك گورخر از مسير اصلي خارج و يا به محل ديگري برود ماموران محيط زيست براي بازگرداندن آنها به مسير اصلي اقدام خواهند كرد.

معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس در بخش ديگري از سخنان خود پيرامون آخرين وضعيت حيات وحش استان به ويژه منطقه بهرام گور اظهار داشت: با توجه به گزارشهاي رسيده مبني بر ايجاد پوششهاي گياهي مناسب به دليل بارش باران وضعيت حيات وحش در استان هم اكنون مطلوب است.

وي ادامه داد: در حال حاضر سرشماري حايت وحش در استان در دو مرحله انجام مي شود صورت نگرفته اما تا آينده اي نزديك براي سرشماري اقدام خواهد شد تا جمعيت گونه ها به دست آيد.

جعفرنژاد با اشاره به افزايش ضريب حفاظتي حيات وحش استان نيز بيان كرد: طي سالهاي گذشته براي فنس كشي مناطق حفاظت شده اقدام شد و در اين راستا با افزايش ضريب حفاظتي از حيات وحش مشكلي در اين رابطه نيز وجود ندارد.