به گزارش خبرنگار مهر، مجید نامجو درباره لزوم برنامه ریزی برای تحقق "حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی" در سال جاری گفت: وزارت نيرو زيرساختي ترين وزارتخانه كشور است كه بايد آب و برق مردم را به بهترين شكل تامين كند و اين موضوع نشان دهنده اين است كه در خصوص شعار حماسه اقتصادي، نوک پيكان و فلش اصلي اين شعار به سوي وزارت نيرو است.

وزير نيرو جایگاه این وزارتخانه را برای تحقق شعار امسال تعیین کننده خواند و گفت: در تحقق حماسه اقتصادي، نوک پيكان و فلش اصلي به سوي وزارت نيرو است. اين شعار از سوي مقام معظم رهبري بسيار دقيق نامگذاري شده و از حساسيت هاي زيادي در وزارت نيرو براي اجرا شدن برخوردار است.

وي تصریح کرد: وزارت نيرو بايد با پرداختن به نقاط بهبود و قوت اين وزارتخانه، كارگروه هاي مورد نياز خود را فعال كند و در سطح عالي و ريزبينانه و با سرعت عمل هوشمندانه برنامه هاي مدوني را آماده كند.

نامجو با بیان اينكه وزارت نيرو با آغاز عملیات اجرایی بلندترین سد بتونی جهان در ابتداي سال جاري، گام بلندی برای خلق حماسه اقتصادی برداشته است گفت: اين وزارتخانه در راستاي تحقق اين شعار حماسي وظايف عمده و سنگيني را به عهده دارد.

وزیر نیرو گفت: حتي در پروژه هاي مهم كشور، تامين آب و برق از نیازهای اساسی است كه بايد به آن توجه شود و اهمیت اين موضوع از ديدگان هيچ كس پنهان نيست. وي همچنين با اشاره به شعار حماسه سياسي، گفت: در اين راستا وزارت نيرو وظايف مهمي را برعهده دارد كه از اين ميان مي توان به رضايتمندي 100 درصد مردم كشور در تامين آب و برق آنان، فعال شدن كارگاه هاي عمرانی و نشاط كاري ميان پيمانكاران صنعت آب و برق اشاره كرد.

وی همچنین یکپارچه سازی شرکت های آبفای شهری و روستایی، واگذاری شرکت‌های توزیع نیروی برق، انتقال آب از دریاهای شمال و جنوب، ساماندهي نيروهاي شركتي، عملیاتی شدن پروژه های آبیاری و زهکشی سراسری، کمک به تدوین نقشه راه دولت یازدهم و کمک به تدوین عملکرد دولت دهم، پیگیری طرح ها و لوایح مهم، تامین و تنوع بخشی منابع مالی و توجه به مسکن مهر و پروژه های مهر ماندگار را از جمله اولویت های کاری وزارت نیرو در سال جدید برای تحقق شعار "حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی" اعلام کرد.