به گزارش خبرنگار مهر، فریدون حسنوند صبح یکشنبه در بازدید از ستاد انتخابات استان بوشهر اظهار داشت: مردم استان بوشهر همواره حضوری گسترده در انتخابات داشته‌اند و بر اساس پیش‌بینی‌ها در انتخابات خرداد ماه امسال نیز حضور پرشوری در انتخابات خواهند داشت و حماسه دیگری خلق خواهند کرد.

وی اضافه کرد: همه تدابیر لازم برای برگزاری انتخاباتی باشکوه در استان بوشهر فراهم شده است و زمینه برای حضور حماسی مردم و خلق یک حماسه سیاسی که در اصل لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب است، فراهم شده است.

استاندار بوشهر از ایجاد اتاق خبر در ستاد انتخابات استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: همه امکانات لازم برای مخابره اخبار انتخابات توسط خبرنگاران در این ستاد فراهم می‌شود تا اطلاع‌رسانی در اسرع وقت انجام شود.

وی ادامه داد: 10 خط تلفن و فاکس و 10 خط اینترنت نیز در این ستاد برای استفاده خبرنگاران راه‌اندازی می‌شود تا از این طریق بتوانند عملکرد بهتری در امر اطلاع‌رسانی داشته باشند.

حسنوند با اشاره به آماده بودن برگزارکنندگان انتخابات در استان بوشهر نیز گفت: آموزش‌های لازم به برگزار کنندگان انتخابات داده شده است و همه شرایط برای برگزاری یک انتخابات سالم و مطلوب در استان فراهم است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه امسال توسط مقام معظم رهبری به نام سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نام‌گذاری شده است، حضور پرشور مردم در انتخابات به معنای تحقق شعار حماسه سیاسی است و باید زمینه را برای تحقق این شعار آماده کنیم.

استاندار بوشهر افزود: چشم همه دنیا به این انتخابات است و حضور گسترده مردم در این انتخابات باعث یاس و ناامیدی دشمنان و بدخواهان نظام خواهد شد و همچنین خوشحالی دوست‌داران نظام مقدس جمهوری اسلامی را در پی خواهد داشت.