تگرگ تبریز را سفیدپوش کرد

به گزارش خبرنگار مهر ، دقایقی قبل با ورود یک سامانه بارشی بر فضای شهر تبریز بارش شدید تگرگ موجب غافلگیری مردم و سفید گوش شدن سطح معابر این شهر شد.

بارش تگرگ که صحنه های جالب و دیدنی در شهر ایجاد کرد موجب خوشحالی مردم شد و موجبات خنده و شوخی آنها را فراهم کرد به نحوی که روزنامه فروشی که سریع قصد پوشاندن روی روزنامه های کیوسکش را برای جلوگیری از خیس شدنشان داشت با واکنش یکی از مغازه داران روبرو شد که " بذار بارون به خبرای روزنامه هات بخوره بلکه بیات نشن".

کارشناس هواشناسی آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت آب و هوایی استان نیز گفت: بر اساس پیش بینی های هواشناسی آذربایجان شرقی، با نفوذ سامانه جوی جدید به استان از روز دوشنبه به بعد شاهد بارش برف در ارتفاعات ارسباران و دیگر مناطق خواهیم بود.



اشجعی افزود: بر اساس پیش بینی های اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی یک سامانه جوی وارد استان شده است که از امروز شاهد هوایی نیمه ابری توام با بارش باران در این استان و همچنین نیمه غربی کشور خواهیم بود.



پیش بینی های هواشناسی نشان می دهد از روز دوشنبه به بعد بارش برف در ارتفاعات، با کاهش شدید دما در مناطق کوهستانی به ویژه در مناطق زلزله زده می شود.



رطوبت کنونی هوا در تبریز 66 درصد و دمای فعلی مرکز استان 12 درجه سانتیگراد است .



حداقل دمای امروز تبریز هشت درجه و حداکثر آن 19 درجه خواهد بود که با پایداری این سامانه جدید دمای هوای تبریز فردا کاهش پیدا می کند