تربیت پیرا پزشکان مجرب ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن طریقت منفرد ظهر یکشنبه همزمان با چهارمین سفر هیات دولت به استان خوزستان در شورای اداری شهرستان بهبهان اظهار کرد: مهارت آموزی از مهمترین مشکلات آموزشی در بخش نیروی انسانی کشور است.



وی با بیان اینکه در کشورهای توسعه یافته به مهارت آموزی بیش از تحصیلات عالی اهمیت داده می شود، گفت: در مقوله بهداشت و درمان نیروی ماهر و مهارت آموزی مهمترین نقش را دارد.



طریقت منفرد تنها 20 تا 30 درصد فعالیت حوزه درمان و سلامت مردم را بر عهده پزشکان دانست و افزود: 70 تا 80 درصد دیگر مربوط به پیراپزشکان است.



وی گفت: براین اساس باید تربیت پیرا پزشکان مجرب بیش از گذشته در دستور کار قرار گیرد.



وزیر بهداشت همچنین با تاکید بر ضرورت تغذیه سالم، تصریح کرد: در حال حاضر مشکلات حوزه بهداشت و درمان کشور مربوط به بیماری های مسری و واگیردار نیست، بلکه مهمترین مشکلات این حوزه بیماری های غیر واگیر مرتبط با سبک زندگی هستند.



وی با اشاره به اینکه محصولات غذايی ارگانيزم در دنيا طرفدار بيشتری دارند، اظهار کرد: اگر بتوانيم غذای سالم تهيه كنيم به طور یقین ميزان بیماری کاهش می یابد و این مهم در تغییر سبک زندگی به سوی اسلامی شدن محقق می شود.



طریقت منفرد در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه دو پنجم درآمدهای پیش بینی شده برای وزارت بهداشت در سال گذشته محقق نشد، افزود: تحریمها و فشار اقتصادی اگرچه علیه کشورمان افزایش یافته اما این تحریم ها تاثیر نامطلوبی نداشته است.



وی تصریح کرد: تحریم ها روز به روز به فرصتی برای حرکت به سمت خود باوری تبدیل می شوند و جز در مواردی شاهد هیچگونه کاستی در زمینه دارو نبوده ایم.



وزیر بهداشت و درمان همچنین با اشاره به طرح پزشک خانواده اظهار کرد: با توجه به اینکه اساس و بدنه طب عمومی در جهت ارائه خدمات اولیه با اولویت بهداشت است و تخصص ها و فوق تخصص ها زیر مجموعه های آن است، بنابراین امیدواریم با اجرای صحیح طرح پزشک خانواده که عامل طب عمومی است شاکله سلامت ساختار علمی و عملی خود را پیدا کند.







