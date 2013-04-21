سباستین فتل آلمانی قهرمان جایزه بزرگ بحرین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فتل 56 دور پیست اتومبیلرانی بحرین را در زمان یک ساعت و 36 دقیقه و 498 هزارم ثانیه طی کرد تا زودتر از رقبای خود به خط پایان برسد. فتل در دور سوم از نیکو روزبرگ را که در دور تعیین خط مقام نخست را کسب کرده بود سبقت گرفت و در ادامه جایگاه نخست خود را به هیچ راننده دیگری نداد.

کیمی رایکونن فنلاندی و رومن گروسژان فرانسوی هر دو از تیم لوتوس با کمی بیشتر از 10 ثانیه اختلاف نسبت به فتل در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. پل دی رستا راننده بریتانیایی فورس ایندیا در آخرین لحظات شانس قرار گرفتن روی سکو برای نخستین بار در این فصل را از دست داد و در جایگاه چهارم قرار گرفت.

لویئس همیلتون در جایگاه پنجم قرار گرفت و نیکو روزبرگ که رقابت را در جایگاه نخست آغاز کرده بود در پایان به جایگاه نهمی رضایت داد. فرناندو آلونسو هم که در مرحله قبلی رقابتها در چین قهرمان شده بود در جایگاه هشتم قرار گرفت.

این دومین قهرمانی فتل در فصل 2013 رقابتها بود و او را با اختلاف 10 امتیاز نسبت به کیمی رایکونن در صدر جدول رده بندی قرار داد. فرناندو آلونسو نیز با 30 امتیاز اختلاف نسبت به فتل در مکان سوم ایستاده است.

رده بندی راننده ها در پیست بحرین:

1- سباستین فتل (ردبول)

2- کیمی رایکونن (لوتوس)

3- رومن گروسژان (لوتوس)

4- پل دی رستا (فورس ایندیا)

5- لوئیس همیلتون (مرسدس)

6- سرجیو پرز (مک لارن)

7- مارک وبر (ردبول)

8- فرناندو آلونسو (فراری)

9- نیکو روزبرگ (مرسدس)

10- جنسون باتن (مک لارن)

رده بندی راننده تا پایان مرحله سوم:

1- سباستین فتل (ردبول) 77 امتیاز

2- کیمی رایکونن (لوتوس) 67 امتیاز

3- لوئیس همیلتون (مرسدس) 50 امتیاز

4- فرناندو آلونسو (فراری) 47 امتیاز

5- مارک وبر (ردبول) 32 امتیاز

6- فلیپه ماسا (فراری) 30 امتیاز

7- رومن گروسژان (لوتوس) 26 امتیاز

8- پل دی رستا (فورس ایندیا) 20 امتیاز

9- نیکو روزبرگ (مرسدس) 14 امتیاز

10- جنسون باتن (مک لارن) 13 امتیاز

11- سرجیو پرز (مک لارن) 10 امتیاز

12- آدریان سوتیل (فورس ایندیا) 6 امتیاز

13- دانیل ریسیاردو (تورو روسو) 6 امتیاز

14- نیکو هولکنبرگ (ساوبر) 5 امتیاز

15- ژان اریک ورن (تورو روسو) یک امتیاز

رده بندی تیمی در تا پایان مرحله دوم:

1- ردبول 109 امتیاز

2- لوتوس 93 امتیاز

3- فراری 77 امتیاز

4- مرسدس 64 امتیاز

5- فورس ایندیا 26 امتیاز

6- مک لارن 23 امتیاز

7- تورو روسو 7 امتیاز

8- ساوبر 5 امتیاز