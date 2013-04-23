20 پروژه بزرگ کشور با حضور رئیس جمهور افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نامجو در مراسم بهره برداری ازچند پروژه زیربنایی و عمرانی استان قم که امروز سه شنبه با حضور رئیس جمهور و مسئولان کشوری و استانی برگزار شد، اظهار داشت: از اول امسال پروژه های بزرگی که می توان از آن به عنوان حماسه نام برد کلنگ زنی و افتتاح شده است.

وی افتتاح بلندترین سد خاکی کشور را یکی از این پروژه ها عنوان کرد و گفت: این طرح یک ابرپروژه و پیچیده ترین سد خاکی است.

نامجو خطاب به احمدی نژاد گفت: 20 پروژه بزرگ کشور در لیست طرح هایی است که باید با حضور شما افتتاح شود که تاکنون پروژه سد گتوند و طرح انتقال آب از سرشاخه های دز به قم بهره برداری شده است.

وی حجم سرمایه گذاری در این 20 پروژه را 62 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: در کشور ما برای اینکه رشد اقتصادی 8 درصدی محقق شود احتیاج به رشد زیر ساختها است بنابراین تلاش ما این است که از کوچکترین ظرفیتهای قانونی و فرصت ها استفاده کنیم تا زیر ساخت های کشور توسعه یابند.

وزیر نیرو وضعیت آب رسانی ها را در کشور مطلوب دانست و گفت: طرح های آبرسانی به جز در یک یا دو استان در تمامی مراکز استانی به بهره برداری رسیده است.

نامجو بر لزوم صرفه جویی در استفاده از آب شرب تاکید کرد و افزود: انتظار این است که به خوبی از این آب استفاده کنیم و اگر مدیریت مصرف نداشته باشیم این آب برای مردم کافی نخواهد بود.

وی سرانه مصرف آب در قم را به ازای هر نفر 170 لیتر در روز ذکر کرد و گفت: این مقدار در کاشان 110 لیتر است و باید به گونه ای عمل کنیم که قم در کشور الگوی مدیریت مصرف شود.

به گفته نامجو اگر مصرف آب را مدیریت نکنیم دوباره باید سرمایه گذاری سنگینی برای تامین آب شرب مورد نیاز مردم انجام شود.

وی با بیان اینکه برای آبرسانی مجبور به اتصال به دریاها شده ایم، تاکید کرد: از مردم انتظار می رود سرانه مصرف آب را کاهش دهند.