به گزارش خبرگزاری مهر، پس از سفر استاني هفته گذشته رييس جمهور به اصفهان و بازديد هيئت دولت از پروژه نقش جهان، مهندس تركاشوند امروز سهشنبه 10 ارديبهشت با حضور در اين ورزشگاه، از نزديك در جريان پيشرفت پروژه قرار گرفت.
علی ترکاشوند، مديرعامل شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي در خصوص اقدامات انجام شده در ورزشگاه نقش جهان گفت: هم اكنون 18 دستگاه جرثقيل در پروژه مشغول بكار بوده كه گراديانهاي طبقه دوم تماشاگران در ضلع جنوب به شرق در حال نصب ميباشند. زيرسازي چمن به اتمام رسيده و اين چمن آماده برگزاري مسابقات فوتبال ميباشد.
وی افزود: نصب صندليهاي طبقه اول تماشاگران، آماده سازي محوطه بيروني ورزشگاه و تكميل جايگاه ويژه تماشاگران ادامه دارد. آمادهسازی پارکینگ اختصاصی ورزشگاه نیز تا پایان ماه جاری به اتمام خواهد رسید.
ترکاشوند با اعلام اينكه بايد مديريت زمان شود تا اين ورزشگاه طبق قولهاي داده شده در موعد مقرر افتتاح گردد، ادامه داد: عملیات آسفالتریزی پیست تارتان پایان یافته و به زودی تکمیل خواهد شد. چادر سایبانهای سکوی تماشاگران هم خريداري و وارد محوطه مجموعه شده كه بزودي نصب خواهند شد.
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