حجم صادرات غیرنفتی در سال گذشته معادل 41 میلیارد دلار بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث کرمانشاهی صبح دوشنبه در سفر به ایلام در جمع خبرنگاران اظهار داشت: جلوگيري از خام فروشي، تلاش براي فروش محصولات با ارزش افزوده بالاتر و كسب سهم بيشتري از صادرات صنايع دانش بنيان و تنوع بازارهاي هدف صادراتي از مهمترين اهداف توسعه تجارت خارجي است.

این مسئول عنوان کرد: حجم صادرات غیر نفتی پارسال 41 میلیارد دلار بود اما حجم واردات کشور در این مدت به 53 میلیارد دلار رسید که این روند کاهش 30 درصد تراز تجارت خارجی را به دنبال داشت.

وی ادامه داد: پیش بینی می شود امسال حجم صادرات غیر نفتی در کشور به 59 میلیارد دلار برسد.

وی افزود: در حال حاضر برای توسعه اقتصادی راهی جز توسعه صادرات وجود ندارد و برای رشد و بالندگی اقتصادی در کشور باید صادرات غیرنفتی مورد توجه باشد.

وی افزود:: براساس برنامه پنجم توسعه و با در نظر گرفتن توسعه صادرات غیر نفتی و مدیریت واردات داخلی، صادرات غیر نفتی برای سال جاری 41 میلیارد دلار صادرات کالا و 18 میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی پیش بینی شده است.

وی افزود: هم اکنون 30 شرکت بزرگ داخلی، 40 درصد صادرات کل کشور را بر عهده دارند که امسال حمایت از تولید شرکت های کوچک داخلی با هدف افزایش صادرات غیر نفتی در سالجاری در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس سازمان تجارت خارجی کشور گفت: تخصیص روی هم 10 درصد اعتبارات و تسهیلات بانکی و نیز تخصیص نیم درصد درآمد واردات از جمله برنامه های سازمان توسعه تجارت خارجی کشور برای افزایش میزان صادرات در سال جاری است.