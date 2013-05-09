۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۴:۴۰

در بازی با آلومینیوم

هواداران ذوب‌آهن به تشویق تیم سپاهان می‌پردازند/ حمایت از سپاهان برای برد آلومینیوم

اصفهان - خبرگزاری  مهر: هواداران تیم فوتبال ذوب‌آهن برای پیروزی سپاهان مقابل آلومینیوم و تاثیر آن در جایگاه ذوب‌آهن در جدول رده‌بندی، برای این دیدار به ورزشگاه فولادشهر رفته و سپاهان را تشویق می‌کنند.

 

به گزارش خبرنگار مهر، نزدیک به 500 نفر از هواداران تیم فوتبال ذوب‌آهن برای بازی روز جمعه سپاهان مقابل آلومینیوم هرمزگان به ورزشگاه فولادشهر اصفهان می‌روند.

مسئولان ذوب‌آهن با توجه به حساسیت دیدار تیم‌های سپاهان و آلومینیوم و اهمیت آن برای ذوب‌آهن از هواداران خود خواستند که به ورزشگاه فولادشهر رفته و به تشویق سپاهان بپردازند.

ذوب‌آهن برای رفتن به پلی‌آف به امتیاز نگرفتن تیم آلومینیوم در بازی با سپاهان احتیاج دارد بنابراین تلاش می‌کند که با حضور هواداران خود در ورزشگاه فولادشهر اصفهان به نوعی زمینه افزایش انگیزه طلایی‌پوشان در هفته پایانی شوند.

البته پیروزی در بازی با آلومینیوم برای سپاهان هم ضروریست زیرا تیم اصفهانی می‌خواهد با خیال راحت در مورد نایب‌قهرمانی‌اش مطمئن باشد و اگر تراکتورسازی مقابل پرسپولیس به پیروزی برسد، نایب‌قهرمانی سپاهان به خطر خواهد افتاد.

قرار است 10 اتوبوس از کانون هواداران باشگاه ذوب‌آهن نزدیک به 500 نفر از هواداران این تیم اصفهانی را به ورزشگاه فولادشهر اصفهان اعزام کنند.

دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و آلومینیوم هرمزگان از ساعت 18 روز جمعه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.

