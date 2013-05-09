مقایسه درآمد موقوفات با نفت غلط است/ حضور 69 میلیون مسافر نوروزی در امامزادگان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی محمدی صبح پنجشنبه در همایش بزرگ مبلغین اعزامی سازمان اوقاف و امور خیریه که در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد، با اشاره به نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستاها گفت: انتخابات عزت و حافظ منافع ملی نظام در داخل و خارج است، متاسفانه دشمنان آنقدر سیاه نمایی می کنند تا مردم را دلسرد کنند که برخی به خاطر حب و بغض ها تمام خدمات انقلاب اسلامی را در مدت 35 سال نادیده می گیرند در حالی که خدمات ارزشمند فراوانی در ابعاد مادی و معنوی و فرهنگی صورت گرفته است.

وی افزود: مبلغان مردم را برای حضور در پای صندوق های رأی تشویق کنند و این تکلیف همه است، مراقب هم باشید که از وجود و لباس و عنوان ما عده ای سوء استفاده نکنند.

حجت الاسلام محمدی تاکید کرد: فرد اصلح باید ایمان و باور به حاکمیتی دینی داشته باشد، امام فرمودند: "جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیشتر" و وقتی افراد چیزهای دیگری به آن اضافه می کنند مخدوش می شود.

وی ابراز داشت: فرد منتخب باید کسی باشد که به مسلمان بودن افتخار کند و احساس شرمندگی نکند، باید کسی باشد که برنامه داشته باشد و به مشورت و خردجمعی و نظر کارشناسی و سند چشم انداز نظام اسلامی توجه داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در اوقاف و امور خیریه کشور با تاکید بر اینکه نامزدها به مردم وعده های عمل نشدنی ندهند، اظهار داشت: برخی درآمد موقوفات را با درآمد نفت مقایسه می‌کنند و این توقعات نابجا درست کردن غلط است، برخی وعده‌ها نیز وعده های تبلیغاتی است.

وی تاکید کرد: برخی مسایل که بین مدیران وجود دارد نباید بین مردم کشانده شود، برخی یاد گرفته اند تا کم می آورند دعوای خود را بین مردم می کشانند.

حجت الاسلام محمدی بر ضرورت پای بندی به قانون تاکید کرد گفت: اصل و اساس را قانون مشخص کرده است که اختیارات رهبری و رییس جمهور و شورای نگهبان تعریف شده است.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور همچنین توجه به مسایل معنوی و دینی را مورد تاکید قرار داد و گفت: متاسفانه امروز در عرصه های دینی هر کسی وارد شده است، اما اگر یک روحانی وارد بحث مهندسی شود می گویند در تخصص شما نیست، باید فقها و علما و کارشناسان دینی در عرصه های دینی اظهار نظر کنند.

نماینده ولی فقیه در اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به اینکه باید کسی را انتخاب کنیم که به لحاظ اخلاقی، نزدیک به رهبری باشد، تصریح کرد: کسی که در دومین جایگاه کشور قرار می گیرد باید نزدیک ترین فرد به رهبری باشد، نه اینکه دچار توهم شده و بگوید آرای مردم همه چیز را تعیین می کند.

وی در بخش دیگری ازسخنان خود با اشاره به اینکه عامل اصلی موفقیت در تبلیغ نیت خالص است، خاطرنشان کرد: همسرداری و ولایت مداری حضرت زهرا(س) عبادت های خالصانه بود که 9 امام معصوم(ع) از وجود بابرکت حضرت زهرا(س) بوجود آمد و واسطه نسلی بین پیامبر وسایر انسان ها قرار گرفت.

وی افزود: حضرت زهرا(س) یک نهضت عظیمی در جهان بوجود آورد و معادلات سیاسی جهان را رقم زد.

حجت الاسلام محمدی تاکید کرد: مبلغان نیز اگر در تبلیغ نیت خالص داشته باشند خداوند بهترین مصلحت ها را برای آنان در نظر می گیرد.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با تاکید بر تاثیرات عمل خالصانه شیخ عباس قمی تصریح کرد: خیلی کتاب ها نوشته شده اما هیچ کتابی هم قرین قرآن نیست، اما امروز هر کجا قرآن هست کتاب مفاتیح الجنان نیز قرار دارد.

استفاده از فرصت جمهوری اسلامی برای تبلیغ معارف دین

نماینده ولی فقیه در اوقاف و امور خیریه کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه ما در شرایط استثنایی به سر می بریم، تصریح کرد: بعد از چهارده قرن در تاریخ اسلام که بسیاری در این راه رنج کشیدند و شهید شدند جمهوری اسلامی تشکیل شد، این فرصت ارزان به دست نیامده و باید از این فرصت برای تبلیغ معارف اسلام و قرآن و اهل بیت(ع) استفاده کنیم.

وی ادامه داد: برای استفاده از این فرصت کم نظیر نمی شود بی حساب و کتاب وارد میدان شد، برای تهیه یک برنامه آسیب شناسی و نیازسنجی لازم است تا قوت ها و ضعف ها را شناسایی کنیم.

حجت الاسلام محمدی تاکید کرد: سند چشم انداز فرهنگی و تبلیغی باید متناسب با سازمان اوقاف و دستگاه وقف تدوین شود و مبلغان نیز متناسب با این چشم انداز به امر تبلیغ بپردازند.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور گفت: باید برنامه های یکساله و پنج ساله و ده ساله تبلیغ متناسب با چشم انداز فرهنگی و تبلیغی برنامه ریزی شود.

نماینده ولی فقیه در اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به اینکه برخی کارشناسی ها صادقانه نیست و تنها ما را مشغول می کند، تصریح کرد: برخی کارشناسی ها ناشیانه و مغرضانه انجام می شود، اما افرادی با نظر مشورتی و مخلصانه نظر کارشناسی می دهند.

حضور 69 میلیون نفر در ایام نوروز در امامزادگان

وی با تاکید بر این که متاسفانه موازی کاری ها زیاد است، ابراز داشت: باید برخی کارهایی که تاکنون انجام نشده را بر عهده بگیریم و به همین جهت لازم است تا اولویت هایی را مشخص کنیم و یکی از این اولویت ها برپایی خیمه های معرفت و صحبت و مذاکره چهره به چهره با مخاطبان و مشاوره دادن است

حجت الاسلام محمدی تاکید کرد: تعداد 317 خیمه معرفتی در ایام نوروز امسال توسط مبلغان برپا شد که بیش از 9 میلیون نفر در این خیمه ها حضور پیدا کردند، همچنین در ایام نوروز امسال نیز بیش از 69 میلیون نفر زائر در امامزادگان حضور پیدا کردند.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور ادامه داد: باید نسبت به موفقیت های به دست آمده خوشحال شویم اما هیچ گاه نباید به وضع موجود راضی باشیم.

قرآن و عترت تنها راه مقابله با تبلیغات دشمن

نماینده ولی فقیه در اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به اینکه باید موفقیت و پیشبرد اهداف را با برنامه های دشمن سنجید، گفت: دشمنان امروز میلیاردی کار می کنند دستگاه تبلیغی و فرهنگی و رسانه ای دشمن لشکر عظیم رسانه ای دشمن است که به مراتب قوی تر از لشکر و تجهیزات نظامی است.

وی افزود: لشکر رسانه ای دشمن با استفاده از ماهواره و اینترنت، شبانه روز افکار و اعتقادات جوانان و نوجوانان و خانواده های ما را بمباران می کند، برنامه هایی را ترتیب دادند که مخاطب میلیونی دارند.

حجت الاسلام محمدی ادامه داد: ما تنها با استفاده از قرآن و عترت می توانیم در برابر تبلیغات دشمن ایستادگی کنیم.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با تاکید بر ضرورت استفاده از پتانسیل های فرهنگی کشور گفت: ظرفیت فرهنگی خوبی در کشور داریم که باید از آن استفاده کنیم، برخی سابقه مدیریتی و برخی علم و دانش فرهنگی دارند.

به گزارش مرکز خبر حوزه، حجت الاسلام محمدی در پایان با اشاره به نبش قبر یکی از صحابه پیامبر تصریح کرد: حرکت زشت اهانت به صحابه پیامبر در هیچ دین و آیین و مرامی تایید نشده است و ما به شدت آن را محکوم می کنیم که علماو بزرگان در سراسر کشور آن را محکوم کردند.