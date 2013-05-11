به گزارش خبرنگار مهر، حسن قدمی ظهر شنبه در نشست مسئولان استان بوشهر در منطقه زلزله زده شنبه اظهار داشت: مسئولان استان به ویژه استاندار پرتلاش بوشهر تلاش بسیار زیادی برای ساماندهی منطقه زلزله زده در شنبه داشته‌اند و از ابتدای حادثه تاکنون روند امداد رسانی و بازسازی منطقه بدون وقفه انجام شده است.

وی با بیان اینکه مدیران استان بوشهر با جدیت پای کار هستند افزود: به طور مرتب گزارشات از روند بازسازی می‌رسد و ما مرتب از منطقه بازدید داریم و نمایندگان خود را اعزام می‌کنیم و به طور کامل در جریان روند بازسازی قرار داریم.

رئیس ستاد مدیریت بحران کشور بر لزوم بازسازی مناطق مسکونی بر اساس استانداردهای لازم تاکید کرد و گفت: منازلی که احداث می‌شوند باید از استحکام لازم برخوردار باشد تا در حوادث آینده مشکلی نداشته باشند.

معاون وزیرکشوربا اشاره به نقش مهم ناظران ساختمانی در بازسازی واحدها تصریح کرد: سرعت احداث واحدها امری مهم است که البته نباید فدای کیفیت شود و ناظران ساختمانی باید بر کیفیت اجرایی پروژه ها نظارت دقیق داشته باشند.

قدمی از پیگیری اعتبارات سیل خبرداد و گفت: امیدواریم بتوانیم خسارات وارد شده را جبران کنیم و نسبت به بازسازی کامل مناطق آسیب دیده اقدام جدی داشته باشیم.

فرماندار دشتی هم گفت: از طرف مردم منطقه بطور ویژه از استاندار بوشهر و مدیران استان و ستاد مدیریت بحران کشور قدردانی می کنیم که شبانه روز برای بازسازی منطقه تلاش می کنند.

سیدعلی هاشمی افزود: از بنیاد مسکن انتظار است در احداث واحدهای مسکونی سرعت لازم را داشته باشند تا مردم در کمترین زمان ممکن از سرپناه مطمئن برخوردار باشند.