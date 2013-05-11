۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۵:۲۶

قدمی عنوان کرد:

بازسازی مناطق زلزله‌زده بر اساس استانداردهای لازم/پیگیری اعتبارات سیل برای آسیب‌دیدگان

بوشهر- خبرگزاری مهر، معاون وزیر کشور و رئیس ستاد مدیریت بحران کشور با تاکید بر لزوم بازسازی مناطق زلزله‌زده بر اساس استانداردهای لازم، گفت: در روند بازسازی منطقه زلزله زده مدیران استان بوشهر با جدیت پای کار هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قدمی ظهر شنبه در نشست مسئولان استان بوشهر در منطقه زلزله زده شنبه اظهار داشت: مسئولان استان به ویژه استاندار پرتلاش بوشهر تلاش بسیار زیادی برای ساماندهی منطقه زلزله زده در شنبه داشته‌اند و از ابتدای حادثه تاکنون روند امداد رسانی و بازسازی منطقه بدون وقفه انجام شده است.

وی با بیان اینکه مدیران استان بوشهر با جدیت پای کار هستند افزود: به طور مرتب گزارشات از روند بازسازی می‌رسد و ما مرتب از منطقه بازدید داریم و نمایندگان خود را اعزام می‌کنیم و به طور کامل در جریان روند بازسازی قرار داریم.

رئیس ستاد مدیریت بحران کشور بر لزوم بازسازی مناطق مسکونی بر اساس استانداردهای لازم تاکید کرد و گفت: منازلی که احداث می‌شوند باید از استحکام لازم برخوردار باشد تا در حوادث آینده مشکلی نداشته باشند.

معاون وزیرکشوربا اشاره به نقش مهم ناظران ساختمانی در بازسازی واحدها تصریح کرد: سرعت احداث واحدها امری مهم است که البته نباید فدای کیفیت شود و ناظران ساختمانی باید بر کیفیت اجرایی پروژه ها نظارت دقیق داشته باشند.

قدمی از پیگیری اعتبارات سیل خبرداد و گفت: امیدواریم بتوانیم خسارات وارد شده را جبران کنیم و نسبت به بازسازی کامل مناطق آسیب دیده اقدام جدی داشته باشیم.

فرماندار دشتی هم گفت: از طرف مردم منطقه بطور ویژه از استاندار بوشهر و مدیران استان و ستاد مدیریت بحران کشور قدردانی می کنیم که شبانه روز برای بازسازی منطقه تلاش می کنند.

سیدعلی هاشمی افزود: از بنیاد مسکن انتظار است در احداث واحدهای مسکونی سرعت لازم را داشته باشند تا مردم در کمترین زمان ممکن از سرپناه مطمئن برخوردار باشند.

