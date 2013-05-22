اختصاص 450 میلیون دلار برای به روز کردن مخوف ترین زندان جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، به موجب بودجه جدیدی که وزارت دفاع آمریکا از کنگره درخواست کرده مبلغ 79 میلیون دلار برای عملیاتهای بازداشت، 20 میلیون و 500 هزار دلار برای اداره کمیسیونهای نظامی، 40 میلیون دلار برای کار گذاشتن فیبر نوری، و 99 میلیون دلار دیگر نیز برای نگهداری این زندان اختصاص بدهد.

این بودجه برای سال مالی جاری که از ابتدای اکتبر آغاز می شود درخواست شده است. پیش بینی می شد که با توجه به کاهش بودجه دفاعی آمریکا، واشنگتن کارایی زندان پنتاگون را به نوعی تغییر دهد تا بودجه صرف شده در آن کاهش یافته و تحقق وعده اوباما برای تعطیل کردن این زندان نزدیک تر شود.

علاوه بر این موارد، پنتاگون خواستار اختصاص 200 میلیون دلار برای ساخت و سازهای نظامی به منظور به روز کردن تاسیساتی شده که به طور موقت در زندان گوانتانامو وجود دارند.

درحال حاضر 166 زندانی در گوانتانامو حضور دارند که بیش از نیمی از آنها به مدت بیش از 100 روز است در اعتصاب غذا به سر می برند.

اعتصاب غذای این افراد در اعتراض به اهانت نظامیان آمریکایی به "قرآن" آغاز شده است.

باراک اوباما در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 میلادی آمریکا وعده داده بود که در صورت پیروزی در انتخابات، زندان گوانتانامو را تعطیل می کند، اما تا این لحظه وعده اوباما محقق نشده است.