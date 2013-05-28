به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسين فنايي، ظهر سه شنبه در نشستي خبري در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان يزد اظهار داشت: اكنون كه در شرايط تحريم قرار داريم، فرصت خوبي براي به نمايش گذاشتن توانمندي هاي توليدكنندگان داخلي فراهم آمده و توليدكنندگان بايد از اين فرصت به بهترين نحو استفاده كنند.

وي افزود: توليدكنندگان بايد تلاش كنند در اين شرايط كيفيت محصولات خود را افزايش دهند تا زماني كه تحريم ها برداشته شد نيز مردم همچنان به خريد كالاي داخلي اشتياق نشان دهند.

فنايي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به سابقه تشكيل خانه صنعت و معدن استان يزد اظهار داشت: اين خانه از سال 1380 با مصوبه هيئت وزيران آغاز به كار كرد و اكنون با گذشت بيش از يك دهه از فعاليت خود، 14 تشكل تخصصي تشكيل داده است.

وي افزود: اين تشكل‌ها هم‌اكنون در حوزه هاي نساجي، فولاد، شيميايي، IT، كامپيوتر، موادغذايي و ... فعاليت مي‌كنند.

تحقق حماسه اقتصادي با بخشنامه هاي خلق الساعه امكان پذير نيست

فنايي همچنين با اشاره به تلاش خانه صنعت و معدن براي خلق حماسه اقتصادي تاكيد كرد: در سالي كه به سال حماسه اقتصادي و سياسي نامگذاري شده است، همه بايد جهادگونه كار كنند و از منافع خود بگذرند و منافع ملت و كشور را در نظر بگيرند.

وي تصريح كرد: اكنون در شرايطي قرار گرفته‌ايم كه با بخش‌نامه هاي خلق الساعه نمي توانيم حماسه ايجاد كنيم و بايد عادت كنيم تا از خرد جمعي استفاده كنيم.

فنايي اظهار اميدواري كرد: دولت هاي آينده توجه كنند كه كشور نياز به برنامه ريزي و آمار و ارقام مستدل و مستقل دارد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به فعاليت معادن در استان يزد و نقش آنها در خلق حماسه اقتصادي خاطرنشان كرد: اكنون به نظر مي رسد معدنكاران ما به خام فروشي عادت كرده اند و لازم است شرايطي در كشور فراهم شود كه معدنكار و صنعتگر با تعامل و اتحاد، براي فرآوري محصول معادن اقدام كنند.

شرايط براي جلوگيري از خام فروشي معادن فراهم شود

فنايي با بيان اينكه اكنون در كشوري نظير چين، صادرات مواد خام، عوارض قابل توجهي دارد، تاكيد كرد: در كشور ما نيز بايد بستر و شرايط به نحوي فراهم شود كه معدنكاران به فرآوري محصولات خود تمايل نشان دهند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به مشكلات واحدهاي صنعتي در استان يزد اظهار داشت: ماليات يكي از مشكلاتي است كه واحدهاي صنعتي با آن دست و پنجه نرم مي كنند و لازم است تكنيك هاي بستن ماليات تغيير كند.

فنايي با بيان اينكه تكنيك هاي بستن ماليات در دنيا متفاوت است،‌ افزود: در كشورهاي پيشرفته، مصرف‌كننده كالا را ارزانتر مي خرد اما در عوض ماليات بر ارزش افزوده را مصرف كننده، بسته به نوع خريد، خارجي يا داخلي بودن كالا و ... پرداخت مي كند در حالي كه ماليات بر ارزش افزوده را در كشور ما، توليدكنندگان پرداخت مي كنند.

وي در مورد بهره هاي بانكي نيز اظهار داشت: در دنيا ميانگين بهره بانكي براي توليد كنندگان شش درصد اما در كشور ما 24 درصد است، ميانگين پرداخت بيمه تامين اجتماعي از سوي كارفرما 10.3 درصد اما در كشور ما 30 درصد حقوق است و ماليات نيز 16.5 درصد درآمد است در حالي كه اين رقم در كشور ما 40 درصد است.