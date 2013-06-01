80 درصد بازیکنان تیم آرتا سبلان اردبیل بومی خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سرخه اي عصر شنبه در حاشیه اولین دیدار تیم آرتا پلاست اردبیل با منتخب استان اضافه کرد: بنا داریم برای رقابت های لیگ از پتانسيل جوانان اردبيلي استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه در همین راستا در اردوي تمريني اين تيم به روي جوانان اردبيلي باز است، ابراز اميدواري كرد با تلاش این جوانان، تیم آرتا پلاست بتواند در فصل آتي جزو سه تيم نخست ليگ دسته يك كشوري قرار گیرد.

سرمربي تيم آرتا سبلان اردبيل همچنین در انتخاب كادر فني این تيم یادآور شد: چندين گزينه به عنوان مربيان و دستياران تيم در نظر گرفته شده كه در حال بررسي است تا گزينه مناسب جذب تيم شود و هنوز کسی انتخا نشده است.

وی تاکید کرد که اعضاء کادر فنی بزودی در مراسم رسمي رونمايي از آرم و رنگ لباس باشگاه معرفي خواهند شد.

سرخه ای همچنین در خصوص ساماندهي تيم هاي پايه برای این تیم یادآور شد: تحقق این مهم می تواند كمك قابل توجهي به تيم بكند.

وی تصریح کرد: هدف كادر فني تيم ساماندهي تيم هاي پايه براي كشف و پرورش استعدادهاي درخشان جوانان اردبيلي است تا باشگاه بتواند براي تيم اميد و بزرگسالان بازيكنان خوب و توانمندي تربيت كند.

دروازه بان اسبق تیم ملی بابيان اينكه تيم فوتبال آرتاسبلان اردبيل هنوز در مرحله تست زني است، از انتخاب دروازه بان غیر بومی خبر داد و متذکر شد: دروازه بان هاي مورد نظر تيم هنوز به اردبيل نرسيده اند.

معاون اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل نیز در حاشیه این بازی با بيان اينكه با تمام قوا از اين باشگاه نوپا حمايت خواهیم کرد، ادامه داد: تمام سالن ها و اماكن لازم براي تمرين و بازي هاي دوستانه و رسمي تيم آرتا سبلان را اداره كل ورزش وجوانان استان تامين خواهد كرد.

برادران همچنین در خصوص اجرای طرح استعداديابي از سوی سازمان ورزش و جوانان استان عنوان کرد:‌ گروه استعداديابي اين مركز همه روزه پذيراي علاقه مندان رشته هاي مختلف ورزشي است.

به گزارش مهر، تیم فوتبال آرتا سبلان اردبیل در اولین دیدار خود از بدو تاسیس، امروز در مقابل تیم منتخب استان اردبیل با دو گل مغلوب شد.