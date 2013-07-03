انتشار مجموعه اشعار احمدی، لنگرودی و صالحی از سوی نشر نیماژ

به گزارش خبرنگار مهر، نشر نیماژ که با شروع امسال، کار خود را با انتشار مجموعه اشعار مختلف شاعران کشور آغاز کرد، علاوه بر چاپ مجموعه اشعار شاعران جوان کشور در قالب مجموعه «پازل شعر امروز» قصد دارد آثاری از شاعران پیشکسوت عرصه شعر کشور را نیز به انتشار برساند. پیش از این و در نشست خبری این ناشر نیز اعلام شده بود که مذاکره با شاعران بزرگ و پیشکسوت کشور برای این کار در حال انجام است.
در حال حاضر 3 مجموعه شعر از شاعران پیشکسوت کشور در حال آمادهسازی برای چاپ توسط این ناشر هستند. یکی از این عناوین، مجموعه گزیده شعری از احمدرضا احمدی و دیگری هم مجموعهای از گزیده اشعار شمس لنگرودی است که هر دو کتاب هنوز نام نهایی ندارند و برای انتخاب عنوانشان، بحث و گفتگو در حال انجام است. یک سوم از کتاب گزیده اشعار شمس لنگرودی، شعرهای جدید و چاپ نشده او را شامل میشود و باقی اشعارش متعلق به سالهای پیش هستند.
کتاب مربوط به احمدرضا احمدی نیز، شامل گزیدهای از اشعار قدیمی او به انتخاب سید احمد حسینی شاعر و مدیر اجرایی نشر نیماژ است. یک سوم اشعار این کتاب نیز جدید هستند. اما قرار است یک مجموعه شعر جدید از سید علی صالحی نیز در کنار این دو کتاب منتشر شود. این کتاب که «آغوش، حروف آهسته آزادی» نام دارد شامل جدیدترین اشعار این شاعر است که دارای زمینه عاشقانه با مفاهیم مختلف اجتماعی هستند. نظرگاه این شعرها به موضوع آزادی است که در مفاهیم مختلف مانند آزادی در عشق، انسانیت و ... تبلور مییابد.
سه کتاب مذکور حداکثر تا یک ماه و نیم دیگر منتشر شده و در بازار نشر عرضه میشوند.
قرار است هر ماه 40 عنوان از مجموعه پازل شعر امروز به چاپ برسد. برای فصل تابستان، 30 عنوان این مجموعه برای چاپ قطعی شدهاند که از این تعداد، 20 کتاب مجوز چاپ گرفتهاند و کارهای 10 عنوان دیگر نیز نهایی شده است. باقی عناوین نیز در دست بررسی هستند.
همچنین کتاب «یه روز یه عاشقی بود» از رسول یونان و «غرق شدن در آکواریوم» سروده سید مهدی موسویبه ترتیب به چاپهای دوم و سوم رسیدهاند که طی 10 روز آینده نسخههای چاپ جدیدشان به بازار نشر عرضه خواهد شد. «میترسم بعد از مرگ هم کارگر باشم» از سابیر هاکا، «اسمش همین است» سروده علیرضا آذر و «جنگ میان ما در نفر کشته میدهد» اثر امید صباغ نو نیز کتابهایی از مجموعه پازل شعر امروز هستند که به زودی به چاپ دوم میرسند.
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