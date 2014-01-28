انتشار مجموعه اشعار شمس لنگرودی و سیدعلی صالحی/ عناوین جدید پازل شعر امروز در بازار نشر

به گزارش خبرنگار مهر، نشر نیماژ که به طور اختصاصی به انتشار کتابهای مجموعه شعر اشتغال دارد، عناوینی از کتابهای شعر شاعران مختلف کشور را در قالب مجموعههای مشخص به چاپ میرساند که یکی از این مجموعهها، «پازل شعر امروز» نام دارد که در حال حاضر، کتابهای سری دوم این مجموعه توسط انتشارات نیماژ به چاپ میرسد.
قرار است در مجموع از سری دوم مجموعه «پازل شعر امروز» تا زمان برپایی بیست و هفتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، 143 کتاب چاپ شود که تا به حال 80 عنوان از این کتابها به چاپ رسیده است.
دو کتابی که به تازگی به عنوان زیرمجموعه سری دوم پازل شعر امروز به چاپ رسیدهاند، گزیده اشعار شمس لنگرودی با عنوان «حکایت دریاست زندگی» و مجموعه شعر جدید سید علی صالحی با عنوان «آغوش، حروف آهسته آزادی» هستند. به علاوه کتاب «خاکستر و بانو» سروده شمس لنگرودی هم به تازگی توسط این ناشر به چاپ ششم رسیده است.
کتاب شعر «مثل داش آکل» سروده علیاکبر یاغیطبار یکی از کتابهایی است که در قالب سری دوم پازل شعر امروز، هفته آینده از زیر چاپ بیرون خواهد آمد. این کتاب مجموعهای از غزلیات این شاعر است. دفتر شعر دیگری که به زودی در قالب مجموعه پازل شعر امروز چاپ میشود، مجموعه غزل مثنوی «آ تا یا» است که تعدادی از سرودههای علیرضا آذر را در قالبهای غزل و مثنوی در بر میگیرد.
مجموعه اشعار سپید «هیچ که جایی اشغال نمیکند» سروده منورالسادات نمایی مرتضایی، «لالاییهای تنهای من» سروده نسرین خواجه، «و این قشنگترین دروغ دنیاست» سروده زهرا تربتی، «عبور گلهای سفید از سهشنبه» سروده شهاب لواسانی، «خوردن والیوم زیر آفتاب» سروده علیرضا جهانشاهی، «کتاب جنگ» سروده مرتضی حنیفی، «هنوز از یراق خستهام اسب میچکد» سروده احسان رضایی، «اولین مه بعد از اوکالیپتوس» سروده صدرالدین انصاریزاده، «هشت بیسه نقطه نیست میشود» سروده سعید آجربندیان، «مورچه سیاه در کاخ سفید» سروده مرتضی شاهیننیا و «تنگ کوچکی به اندازه دو ماهی» سروده مرضیه عطایی مجموعههای سپیدی هستند که به تازگی، در فرایند انتشار کتابهای سری دوم پازل شعر امروز به چاپ رسیدهاند.
اما عنوان کتابهایی هم که در قالب غزل منتشر شدهاند، عبارت است از: «ماه در آینه جیبی» سروده بنیامین دیلم کتولی، «امپراطوری قافیهها» سروده مهرگان مهدویوش، «امضا برای همیشه» سروده ماهمنیر بروفر، «ذات بیمرگ شعرهای سپید» سروده زینالعابدین محبعلی و «غرق شدن در آکواریوم» سروده سید مهدی موسوی.
تعدادی از عناوین قالب سپید و غزل قبلی سری دوم پازل شعر امروز هم به همراه کتابهای نامبرده، تجدید چاپ شدهاند: چاپ دوم مجموعه غزل «در سکوت سردم میشود» سروده سید عباس سجادی، چاپ دوم مجموعه سپید «بادها شناسنامه مرا بردند» سروده علی عبداللهی، چاپ سوم مجموعه سپید «میترسم بعد از مرگ هم کارگر باشم» سروده سابیر هاکا و چاپ سوم مجموعه غزل مثنوی «اسمش همین است» سروده علیرضا آذر.
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