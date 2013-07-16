به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد توحیدی رئیس هیئت مدیره خانه سینما دقایقی پیش در مقابل درب پلمپ شده این خانه در جمع هنرمندان و خبرنگاران به سخنرانی پرداخت.

وی با اشاره به وقایع پیش‌آمده پس از دیدار با احمدی نژاد رئیس جمهوری گفت: شب گذشته ساختمان خانه سینما پلمپ شد و ما از ساعت 23 اینجا بودیم. البته نیروی حراست ارشاد نیز در داخل ساختمان بوده است. ما با پلیس 110 تماس گرفتیم زیرا از نظر ما این یک تصرف عدوانی است. این در حالی است که آنها ساختمان را پلمپ کرده بودند اما داخل آن حضور داشتند.

توحیدی افزود: به غیر از مراجع قضایی هیچ شخص دیگری حق پلمپ هیچ مکانی را ندارد. ما شکایت خود را پیگیری می کنیم زیرا از نظر ما خانه سینما شماره 2 نه صاحب مشروعیت است و نه بر مبنای قانون هیئت مدیره آن شکل گرفته است.

توحیدی ادامه داد: از شما سپاسگذارم با حساسیتی که نسبت به خانه خود دارید امروز اینجا حضور یافتید. ما به قانون احترام می گذاریم زیرا به جز تمسک به راه قانونی پناهگاه دیگری نداریم.

رئیس هیات مدیره خانه سینما با اشاره به در جریان گذاشتن رئیس جمهور در مورد اتفاقات شب گذشته عنوان کرد: ما شب گذشته با دفتر احمدی نژاد گفت و گو کردیم ایشان قول مساعدت برای دخالت دادند و ما منتظر هستیم.

توحیدی تاکید کرد: هیئت مدیره خانه سینما 2 قرار است تا لحظاتی دیگر با ناظرین ارشاد به اینجا بیاید و این ساختمان را تحویل بگیرد. ما هنوز هیچ تصمیمی نگرفتیم و از هر نوع تشنج دوری می کنیم و از طریق مذاکره و توسل به قانون کار خود را ادامه می دهیم.

رئیس هیئت مدیره خانه سینما در مورد مالکیت ساختمان گفت: سرقفلی ساختمان به نام خانه سینماست صاحب سرقفلی اصناف هستند اما آقایان با استناد به ماده ای در اساسنامه که در آن خانه سینما و اموال آن را در اختیار بالاترین شخص یعنی وزیر می‌داند، می‌ خواهند این کار را انجام بدهند اما این امر در صورتی شکل می گیرد که خانه سینما منحل شده باشد.

توحیدی افزود: خانه سینما منحل نشده است و فقط تعطیل شده و همچنان دارای شخصیت حقوقی در ثبت شرکت‌هاست و تا زمانی که این شخصیت حقوقی از آن سلب و ابطال نشده است این خانه رسمی است. خانه سینما فقط با دستور مجمع عمومی و یا قوه قضائیه منحل می شود.