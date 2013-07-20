هشدار حماس درباره از سرگیری مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، فوزی برهوم سخنگوی جنبش حماس در واکنش به گفتگوهای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین درباره از سرگیری مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی هشدار داد.

وی با بیان این مطلب افزود: جان کری جز اعمال فشار بر تشکیلات خودگردان فلسطین و باج خواهی از آن چیز جدیدی را با خود به همراه نیاورده است. برهوم تصریح کرد: جان کری می خواهد ابومازن به هر قیمتی به مذاکرات سازش روی بیاورد تا از این طریق اسرائیل از فروپاشی دیپلماتیک نجات یابد.

برهوم در ادامه سخنان خود، جنبش فتح را به تبانی با رسانه های مصری برای ایجاد نفرت از نوار غزه و ملت فلسطین متهم کرد.

برهوم خاطرنشان کرد: حماس بخشی از آنچه در مصر رخ می دهد نیست و در امور داخلی کشورها دخالت نمی کند.