  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۰:۱۱

از سوی برهوم مطرح شد؛

هشدار حماس درباره از سرگیری مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی

هشدار حماس درباره از سرگیری مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی

سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) در سخنانی با هشدار درباره از سرگیری مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی بر بیهوده بودن این مذاکرات تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، فوزی برهوم سخنگوی جنبش حماس در واکنش به گفتگوهای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین درباره از سرگیری مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی هشدار داد.

وی با بیان این مطلب افزود: جان کری جز اعمال فشار بر تشکیلات خودگردان فلسطین و باج خواهی از آن چیز جدیدی را با خود به همراه نیاورده است. برهوم تصریح کرد: جان کری می خواهد ابومازن به هر قیمتی به مذاکرات سازش روی بیاورد تا از این طریق اسرائیل از فروپاشی دیپلماتیک نجات یابد.

برهوم در ادامه سخنان خود، جنبش فتح را به تبانی با رسانه های مصری برای ایجاد نفرت از نوار غزه و ملت فلسطین متهم کرد.

برهوم خاطرنشان کرد: حماس بخشی از آنچه در مصر رخ می دهد نیست و در امور داخلی کشورها دخالت نمی کند.

کد مطلب 2100301

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها