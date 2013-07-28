"گونزالو هیگواین" به ناپولی پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، "گونزالو هیگواین" 25 ساله که هفته گذشته آزمون پزشکی باشگاه ناپولی را با موفقیت پشت سر گذاشته با انعقاد قراردای پنج ساله به این تیم ایتالیایی پیوست.
بر پایه گزارش رسانههای ایتالیایی، مبلغ این انتقال 57/34 میلیون دلار بوده هرچند که باشگاه ناپولی آن را تایید نکرده است.
در بیانیهای که روی سایت باشگاه ناپولی قرار گرفته آمده است: باشگاه ناپولی خبر انعقاد رسمی قرارداد با گونزالو هیگواین را اعلام میکند.
هیگواین طی شش فصل حضور در رئال مادرید 107 گل برای این تیم به ثمر رساند.
هدایت این فصل ناپولی بر عهده رافائل بنیتز است.
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