شب های قدر از برکات عظیم ماه مبارک رمضان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کريم عاشوري عصر یکشنبه به مناسبت ماه رمضان در جمع مردم این شهرستان افزود: شب های قدر اوج معنویت رمضان است، شب هایی است که زندگی مومن در آن سراسر رنگ خدا می گیرد.

وی تصریح کرد: سراسر شب قدر باید بیدار ماند، در نماز و عبادت کوشید و نیازها را به پیشگاه خداوند عرضه داشت، مهر و رحمت و آمرزش را از باری تعالی خواست.

رئیس تبلیغات اسلامی انزلی گفت: شب قدر از فرصت های بسیار ارزنده و مغتنم است و باید این شب را برای تفکر در اوضاع اسلامی و توجه بیشتر به تعالیم قرآن مجید غنیمت دانست.

وی تاکید کرد: از لیالی متبرکه احیا که در فضیلت، شب زنده داری و عبادت آن در کتب دعا و حدیث اخبار بسیار وارد شده است، استفاده بهینه کرد.

عاشوری یادآورشد: قرآن شب قدر را " لیله مبارکه " خوانده و در شان این شب یک سوره نازل و شرافتش از هزار ماه بیشتر است، شب قدر شب نزول فرشتگان بر زمین و شب نور و سعادت و قرب به خدا و سلام و رحمت است.