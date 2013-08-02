جزئیات انفجار در شاه لوله گاز خوزستان/ حادثه تکراری بازهم کشته داد

به گزارش خبرنگار مهر، برای چندمین بار متوالی در طول چند سال اخیر برخورد بیل مکانیکی با شاه لوله‌های انتقال نفت و گاز کشور منجر به حادثه و ایجاد خسارت مالی و جانی در صنعت نفت کشور شده است.



بر اساس قانون بادی تمامی فعالیت‌های حفاری و خاک برداری در حریم 200 تا 250 متری خطوط انتقال نفت و گاز کشور با مجوز شرکت‌های نفتی و گازی انجام شود اما عدم هماهنگی شرکت های نفت و گاز با پیمانکاران در چند سال گذشته منجر به کشته و زخمی شدن چندین نفر در کشور شده است.



در ادامه این حوادث زنجیره ای، برخورد یک دستگاه بیل مکانیکی با خط لوله 40 اینجی انتقال گاز طبیعی اهواز – بیدبلند در منطقه آغاجاری خوزستان یک نفر در دم کشته و دو نفر دچار سوختگی شدید شدند.



مجید بوجارزاده در تشریح دلیل ایجاد این حادثه گازی در آغاجاری خوزستان، گفت: به دليل عدم هماهنگي يکي از پيمانکاران با مجموعه شرکت ملي گاز خط لوله پالايشگاه بيدبلند اهواز دچار حادثه شده است، گفت: این حادثه گازی به دلیل برخورد بیل مکانیکی به وقوع پیوسته است.



سخنگوی شرکت ملی گاز با تاکید بر اینکه هم اکنون گاز تمامی شهرها و نیروگاه‌های استان خوزستان وصل بوده و محدودیتی اعمال نشده است، تصریح کرد: در ساعات اولیه بروز حادثه با حضور تیم‌های آتش نشانی و امدادی بلافاصله آتش سوزی خط لوله گاز آسیب دیده مهار شده است.



این مقام مسئول با یادآوری اینکه این حادثه گازی در منطقه‌ای غیر مسکونی به وقوع پیوسته است، اظهار داشت: در انجام حفاری، خاک برداری و گود برداری در حریم خطوط لوله گاز باید با شرکت‌ها و مناطق عملیاتی تابع شرکت ملی گاز ایران در استان‌های مختلف هماهنگی شود که در این حادثه پیمانکار هماهنگی لازم را انجام نداده است.



به گزارش مهر، همزمان با افزایش حوادث گازی ناشی از برخورد بیل مکانیکی و یا حفاری در حریم خطوط لوله گاز، اخیرا شناسنامه حریم خطوط لوله به عنوان ابزاری نظارتی و کاهش ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم خطوط لوله و تاسیسات تقویت فشار گاز تدوین و در برخی از مناطق عملیاتی انتقال گاز ایران اجرایی شده است.



در حال حاضر ایران با در اختیار داشتن بیش از 33 هزار کیلومتر شبکه انتقال خط لوله لوله فشار قوی گاز طبیعی پس از روسیه، آمریکا و کاندا وسیع ترین شبکه انتقال گاز جهان را در اختیار دارد که از ظرفیت انتقال روزانه بیش از 700 میلیون مترمکعب گاز طبیعی برخوردار است.