روز قدس اسرائیل را دراشغال نیل تا فرات ناکام گذاشت/ راهپیمایی گچسارانیها دردمای 40درجه

به گزارش خبرنگارمهر، در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز قدس مردم گچساران در مقابل اشغالگران قدس شریف خروشیدند.

مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه گچسارانی امروز در حالی در راهپیمایی روز قدس شرکت کردند که دماسنج های هواشناسی دمای هوا را بیش از 40 درجه سانتیگراد نشان می داد و مردم روزه دار در این گرمای طاقت فرسا برعلیه اشغالگری های کشور جعلی اسرائیل در قدس شریف فریاد اعتراض سردادند.

مردم گچساران از نخستین ساعت راهپیمایی در محل آغاز راهپیمایی حضور داشتند و با در دست داشتن پلاکاردهایی با شعارهای مرگ براسرائیل و مرگ بر آمریکا، آزادی قدس شریف را به گوش جهانیان رساندند.

در راهپیمایی روز قدس مردم گچساران پیر و جوان، زن و مرد، کودک و نوجوانان همراه با سایر مسلمانان جهان حضور داشتند و با مشت هایی گره کرده و زبان روزه شعارهایی برعلیه دشمنان و بدخواهان اسلام و مسلمین سردادند.

امام جمعه گچساران گفت: امروز مسلمانان ایران و جهان با لبیک به ندای مقام معطم رهبری در روزی که بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) آن را به نام روز قدس نامگذاری کردند، در این راهپیمایی حضور پیدا کردند.

سید امین الله حجازی گفت: مردم ولایتمدارگچساران همراه با سایر مردم کشور و مسلمانان جهان در این روز اشغالگری های رژیم جعلی اسرائیل در قدس شریف را محکوم می کنند.

حجازی افزود: مردم فلسطین باید بدانند که مسلمانان جهان آنها را تنها نخواهند گذاشت و تا آزادی کامل قدس شریف بر علیه اشغالگری های رژیم صهیونیستی قیام خواهند کرد.

وی با بیان اینکه تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به نام روز قدس ،اسرائیل ادعای اشغال از نیل تا فرات را داشته است، اظهارداشت: اماامروز اسرائیل با دیدن این راهپیمایی ها در سراسر جهان درمانده اند و از آمریکا برای دوام آوردن در همان فلسطین طلب کمک می کند.

امام جمعه گچساران تصریح کرد: مهمترین تاثیرراهپیمایی های روز قدس بر رژیم اشغالگری که ادعای تصرف خاورمیانه را مطرح می کرد امروز در مقابل مردم فلسطین درمانده است.

حجازی در ادامه سخنان خود، مردم گچساران و کلیه مسلمانان جهان را شایسته تقدیر دانست که با احساس مسئولیت و حضور در صحنه خود همدردی خود را با مسلمانان فلسطین اشغالی ابراز کردند.

وی در پایان همچنین با اشاره به نزدیکی عید فطر، از برگزاری نماز عید فطر در استادیوم تختی شهر گچساران خبرداد.