به گزارش خبرنگار مهر، کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی تیم‌های داوری قضاوت کننده در هفته سوم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور را اعلام کرد که بر این اساس سعید مظفری‌زاده که جمعه شب داوری بازی ذوب‌آهن اصفهان با پرسپولیس را برعهده داشت، دیدار تیم‌های فجرسپاسی شیراز و استقلال تهران را قضاوت خواهد کرد.

همچنین قضاوت دیدار تیم‌های پرسپولیس و مس کرمان که چهارشنبه شب در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود، هم به سیدحسین زرگر سپرده شده است. دیدار ذوب‌آهن اصفهان و تراکتورسازی تبریز هم با قضاوت محمدرضا اکبریان در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار خواهد شد.

نکته جالب توجه در اسامی داوران این هفته این است که قضاوت هیچکدام از 8 دیدار هفته سوم لیگ به محسن قهرمانی سپرده نشده است، این دومین هفته متوالی است که به این داور فرصت قضاوت در بازی‌های لیگ را بدست نمی‌آورد. در این شرایط به نظر می‌رسد قهرمانی به خاطر قضاوت پر حرف و حدیث در بازی تیم‌های پرسپولیس و تراکتورسازی در هفته نخست لیگ برتر، با محرومیت مواجه شده است.

اسامی کامل داوران دیدارهای هفته سوم لیگ برتر به شرح زیر است:

سه‌شنبه - 15/5/92

* گسترش فولاد تبریز - سپاهان اصفهان، ساعت 22، ورزشگاه یادکار امام (ره) تبریز

داور: اشکان خورشیدی، کمک‌ها: حسین طالقانی و علی‌اکبر عظیم‌پور، داور چهارم: پیروز سیف‌الله‌پور، ناظر:مسعود مرادی

* ذوب‌آهن اصفهان - تراکتورسازی تبریز، ساعت 22، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

داور: محمدرضا اکبریان، کمک‌ها: رضا سخندان و حمزه علی سلیمی، داور چهارم: وحید کاظمی، ناظر: حسین خوشخوان

* صبای قم - فولاد خوزستان، ساعت 22، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

داور: شاهین حاج بابایی، کمک‌ها: رحیم شاهین و مهدی ناصحی، داور چهارم: امید سعیدفر، ناظر: علیرضا یزدانی

* استقلال صنعتی خوزستان - سایپا البرز، ساعت 22، ورزشگاه تختی اهواز

داور: جمشید دانش‌مهر، کمک‌ها: مصطفی فراهانی و فرزاد بهرامی، داور چهارم: قاسم واحدی

* داماش - نفت تهران، ساعت 22، ورزشگاه شهید عضدی رشت

داور: موعود بنیادی‌فر، کمک‌ها: سعید زارع و حسن ظهیری، داور چهارم: بیژن حیدری، ناظر: محمود رفیعی

* راه‌آهن تهران - ملوان بندرانزلی، ساعت 22 ، ورزشگاه تختی تهران

داور: جمشید محمدی، کمک‌ها: علی میرزابیگی – مهدی شفیعی، داور چهارم: احمد صالحی، ناظر: هدایت ممبینی

* فجرسپاسی شیراز - استقلال تهران، ساعت 22:15، ورزشگاه حافظیه

داور: سعید مظفری‌زاده، کمک‌ها: رسول فروغی و علیرضا ایلدروم، داور چهارم: حسن اکرمی، ناظر: خداداد افشاریان

چهارشنبه - 16/5/92

* پرسپولیس – مس کرمان، ساعت 22:15 ، ورزشگاه آزادی تهران

داور: سیدحسین زرگر، کمک‌ها: سعید علی نژادیان – مهدی عالیقدر، داور چهارم: محمد ملکی، ناظر: مسعود عنایت