سیف الله دهکردی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت ورزشگاه غدیر اهواز قبل از حضور ماموران کنفدراسیون فوتبال آسیا در ایران، ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: پیش از این هم ورزشگاه غدیر و هم ورزشگاه تختی اهواز را به کنفدراسیون فوتبال آسیا معرفی کرده بودیم ولی تختی در همان مرحله اول رد شد.

ارسال اسکوربرد با کشتی

وی افزود: ورزشگاه غدیر هم یکسری مشکلات داشت که ماموران AFC چند بار از آن بازدید کردند. حساس‌ترین مشکل ورزشگاه غدیر هم اسکوربرد بود که ما چندماه پیش آن را خریداری کردیم و قرار بود با کشتی به ایران فرستاده شود.

استفاده از اسکوربرد ورزشگاه تختی برای غدیر

مدیرعامل باشگاه فولاد خوزستان با بیان اینکه هزینه پایه اسکوربرد از خود اسکوربرد بیشتر است، یادآور شد: این پایه ارتفاع 20 متری دارد و بتون آن تا چند روز دیگر آماده می‌شود. البته ما هماهنگ کردیم که اگر اسکوربرد مورد نظرمان از کشور چین دیر به ایران برسد، اسکوربرد ورزشگاه تختی را به جای آن در ورزشگاه غدیر نصب کنیم.

عزم استانی برای تجهیز غدیر

وی با اشاره به کمک تمام مسئولان استان خوزستان برای تجهیز ورزشگاه غدیر خاطرنشان کرد: حتی ممکن است باشگاه استقلال صنعتی خوزستان هم در این زمینه کمکی داشته باشد.

اطمینان از میزبانی اهواز

دهکردی در پاسخ به سئوالی مبنی بر احتمال تغییر ورزشگاه فولاد و میزبانی این تیم در لیگ قهرمانان آسیا در شهرهایی مثل تهران، هرمزگان و اصفهان؟، تاکید کرد: فکر نمی‌کنم کار به اینجا برسد. هر طوری شده ورزشگاه غدیر درست می‌شود. مطمئن باشید این ورزشگاه آماده می‌شود.

مزایده برای خرید اسکوربرد

وی در ادامه تصریح کرد: ما خرید اسکوربرد را به مزایده گذاشتیم که یک شخص از تهران برنده این مزایده شد. ما حتی حاضر شدیم یک مقدار پول اضافه بدهیم تا این اسکوربرد با هواپیما به ایران برسد و در موعد مقرر نصب شود.

تاثیر اخلاقیات فرکی در موفقیت فولاد

مدیرعامل باشگاه فولاد در ادامه صحبت‌هایش درباره دلایل موفقیت‌های تیم فولاد در لیگ سیزدهم خاطر نشان کرد: من اخلاقیات حسین فرکی را در این زمینه موثر می‌دانم. همدلی بازیکنان جای خود ولی ما سعی کردیم بیشتر بازیکنانی که مد نظرمان بود را حفظ کنیم و به جز آرش افشین، سایر بازیکنانی که نیاز داشتیم را نگه داشتیم.

چهار بازیکن فولاد پدیده لیگ می‌شوند

وی همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا فکر می‌کند تلاش‌های باشگاه فولاد با حضور حسین فرکی به بار نشسته است یا خیر، گفت: شما وقتی با انسان سر و کار دارید ممکن است نتیجه آن را چند سال بعد ببینید. سعی ما این بوده که از تیم‌های پایه خروجی خوبی در تیم بزرگسالان داشته باشیم. همین الان هم چهار بازیکن جوان در تیم هستند که مطمئن باشید اگر فضا به آنها داده شود پدیده لیگ خواهند شد.

خیلی از بازیکنان لیگ برتری استانداردهای لازم را ندارند

دهکردی ادامه داد: تلاش ما در باشگاه فولاد این است که استانداردهای مورد نظر یک بازیکن حرفه‌ای را از همان تیم‌های پایه به بازیکنانمان منتقل کنیم تا آنها در زمان بازی در لیگ برتر بتوانند این استانداردها را پیاده کنند. این در حالی است که خیلی از بازیکنانی که در لیگ برتر بازی می‌کنند، این استانداردها را ندارند. شاید تنها تیمی باشیم که از تمام بازیکنانی که در لیست داریم در طول لیگ استفاده کنیم و این نشان می‌دهد که نتایج ما به ثمر نشسته است.

انتقاد از لباس‌های آلشپورت و احتمال فسخ قرارداد

وی همچنین به نارضایتی اش از برند آلشپورت اشاره کرد و یادآور شد: ما یک لیست از اقلام مورد نیاز را به این برند داده‌ایم و از آنها خواستیم تا به ما قیمت بدهند که البته تا این لحظه چیزی اعلام نکرده‌اند. من نسبت به کیفیت لباس‌های آلشپورت گلایه داشتم و این عدم رضایتم را هم اعلام کردم. جنس لباس‌های ما با سایر باشگاه‌هایی که از همین برند استفاده می‌کنند، تفاوت دارد. اگر این برند رضایت ما را جلب نکند قطعا قراردادمان را با آنها فسخ می‌کنیم.

تفاوت جنس لباس‌های فولاد با پرسپولیس

مدیرعامل باشگاه فولاد افزود: چه دلیلی دارد که جنس لباس‌های ما با لباس تیم‌هایی مثل پرسپولیس فرق کند؛ در حالیکه قرارداد ما مشابه است؟ چرا باید به باشگاه فولاد لباس درجه چندم بدهند و به باشگاهی مثل پرسپولیس لباس بهتر؟ من از نماینده آلشپورت گلایه کردم که به این قضیه توجه کنند در غیر این صورت قراردادمان فسخ می شود.

ابراز تاسف از حضور بازیکنان تیم‌های تهرانی در تیم ملی

وی در ادامه به آکادمی و پرورش بازیکن در این باشگاه اشاره کرد و افزود: فولاد خوزستان یک فرصت مهم برای کشورمان است. این را به این خاطر نمی‌گویم که خودم اینجا هستم. فولاد یک پایگاه خوب برای فوتبال ایران است و ما بخش مهمی از هزینه‌هایمان را در تیم‌های پایه داریم. در صورتی که خیلی از تیم‌های تهرانی در مسابقات رده‌های پایه شرکت نمی‌کنند ولی وقتی تیم ملی تشکیل می‌شود، متاسفانه 9 بازیکن آن از تیم‌های تهرانی هستند.

سرخابی‌ها هم دو بازیکن تحویل فوتبال دهند

دهکردی با بیان اینکه تیم‌های استقلال و پرسپولیس هم باید در رده‌های پایه زحمت بکشند، اظهار داشت: خوب است که این باشگاه‌ها هم دو بازیکن بسازند و تحویل فوتبال بدهند. شما سال گذشته شاهد بودید که پرسپولیس 10 بازیکن در تیم ملی داشت ولی همان موقع در رده سیزدهم جدول قرار داشت.

دو بار از کفاشیان خواستم کی‌روش به اهواز بیاید

وی در پاسخ به این سئوال که آیا کارلوس کی‌روش و مربیان تیم ملی از امکانات باشگاه فولاد خوزستان بازدیدی داشته‌اند یا خیر، یادآور شد: من دو بار از کفاشیان خواستم که کی‌روش به اهواز بیاید ولی نمی‌دانم چرا ایشان تا به امروز به اهواز نیامده‌اند. این در حالی است که ما استادیوم 33 هزار نفری داریم که سال آینده کامل می‌شود. همچنین چندین زمین تمرین، سالن بدنسازی و ... داریم.

بازیکنان استاندارد در فولاد هستند آقای کی‌روش

مدیرعامل باشگاه فولاد خاطرنشان کرد: کی‌روش اگر دنبال بازیکنان استاندارد می‌گردد در میان بازیکنان فولاد هستند، افرادی که باید به تیم ملی دعوت شوند. تیمی که تا الان به این صورت موفق می‌شود حداقل باید دو، سه بازیکن در تیم ملی داشته باشد.

جلسه با حاتمی در خصوص اعتراض به تعویض

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر رسیدگی وضعیت فرزاد حاتمی پس از اعتراض به تعویضش در بازی با راه‌آهن؟، تصریح کرد: حال فرکی بعد از بازی با راه‌آهن خوب نبود و به همین خاطر وی در تهران ماند. به همین دلیل نتوانستیم در این خصوص با هم صحبت کنیم. احتمالا امروز با او جلسه‌ای خواهیم داشت.

بیان آخرین وضعیت بختیار رحمانی

دهکردی همچنین درباره پیشنهاد باشگاه اینترخت فرانکفورت به بختیار رحمانی گفت: بختیار از سال اولی که به فولاد آمد، خواهان داشت. از آن موقع این بحث بود. در این هفته‌ها هم صحبت‌هایی شنیدم و گفتم اگر تیمی خواهان اوست کارهایش را می‌دهم. البته هنوز اسم تیمی به باشگاه اعلام نشده و گویا مذاکرات با خود بختیار صورت گرفته است.