کمپ تمرینی صربستان از قبل هماهنگ شده بود/ شرایط خوبی در اردو داریم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی تکواندو اعزامی به بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی از 20 مردادماه تمرینات خود را در حالی آغاز کرد که سید نعمت خلیفه سرمربی و دو تکواندوکار این تیم جهت حضور در کمپ تمرینی صربستان راهی این کشور شده و تیم بدون سرمربی و زیر نظر محمد تقی خضرایی برنامه تمرینی را دنبال کرد.

خلیفه بعد از بازگشت به تهران به مهر گفت: در فصل تابستان کمتر شاهد برگزاری تورنمنتی در اروپا هستیم و در این زمان بیشتر کمپ های تمرینی در کشورهای مختلف برگزار می شود. کمپ صربستان همه ساله در منطقه ای خوش آب و هوا با حضور تعداد زیادی تکواندوکار از کشورهای مختلف در سطح فنی بالایی برگزار می شود. مسئولیت فنی این دوره با بنده است که هر سال چند نفر از تکواندوکاران ایرانی را نیز به همراه می برم.

وی افزود: در این دوره نصر ، خدابخش ، بیات و باقری در این کلاس که از سطح فنی بالایی برخوردار بود حضور داشتند. ضمن اینکه بنده برای کمپ های دانمارک و یونان نیز دعوت شده بودم که به دلیل آغاز تمرینات تیم ملی و برنامه کاری به آنها پاسخ منفی داده و به تهران بازگشتم.

سرمربی تیم ملی در خصوص روند تمرینات تیم ملی گفت: برنامه تمرینات از روز نخست طبق برنامه از پیش تعین شده پیش می رود و روند آمادگی نفرات به خوبی رو به پیشرفت است و تا زمان اعزام به که 31 شهريورماه است اعضای تیم به آمادگی مطلوب دست پیدا خواهند کرد.

خلیفه با بیان اینکه اندونزی 35 متر با سطح دريا فاصله دارد اظهار داشت : اختلاف سطح خانه تکواندو 1650 متر است که نیازمند تمرین در منطقه ای نزدیک به محل برگزاری هستیم. پیشنهاد برگزاری یک اردو در کیش ، قشم یا شکی از شهرهای شمالی برگزار کنیم که اگر شرایط انجام این اردو فراهم شود تاثیر زیادی بر آمادگی تیم ملی خواهد داشت.

وی در مورد وضعیت باقری معتمد بعد از آسیب دیدگی گفت: محمد ضمن درمان آسیب دیدگی ، انحنای بین دوپا را نیز ترمیم کرده است که باید ببینم این موضوع در کارش تاثیر دارد يا خير ، یکی از امتیازات این تکواندوکار جابجای سریع در زمان اجرای تکنیک بود که همان انحنای پا کمک زیادی به سرعت در جابجایی و اجرایی تکنیک داشت. وی اکنون خیلی خوب و بدون مشکل تمرین می کند امیدوارم در جریان مسابقات هم همین شرایط را داشته باشد.

سرمربی تیم اعزامی به بازیهای کشورهای اسلامی در خصوص افزایش سهمیه های تکواندو گفت: بدون شک این یک فرصت طلایی است که در اختیار تکواندو ایران قرار گرفته است ، البته فکر می کنم باید تمرکز را روی وزن 58- کیلوگرم داشته باشیم چرا که در اوزان دیگری می توانیم در مسابقات جایزه بزرگ راحت دوسهمیه را کسب کنیم و در نهایت با چهار سهمیه برای کسب مدال به المپیک ریو برویم.