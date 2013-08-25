به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال هرتابرلین در حضور بیش از 63 هزار تماشاگر ورزشگاه المپیک برلین موفق شد با نتیجه یک بر صفر هامبورگ را شکست دهد.

تک گل این دیدار را آدرین گوستاوو راموس در دقیقه 74 وارد دروازه هامبورگ کرد. با این پیروزی هرتابرلین بهترین شروع خود در تاریخ رقابتهای بوندسلیگا را داشته است. آنها از 3 بازی دو پیروزی و یک تساوی کسب کرده اند.

تشکر بازیکنان هرتا از هواداران این تیم بعد از پیروزی مقابل هامبورگ در ورزشگاه المپیک برلین

این در حالی است که هامبورگ که تنها تیم بوندسلیگایی است که تا به حال به دسته پایین تر سقوط نکرده پنجامین سال حضور خود در این رقابتها را جشن می گرفت اما شروع ضعیف آنها باعث شده از 3 بازی تنها یک امتیاز کسب کنند که آن هم حاصل تساوی 3 بر 3 در هفته نخست مقابل شالکه بوده است.