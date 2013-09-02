تیم بابل فاتح دربی مازنی ها در لیگ دسته یک کشتی کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته چهارم این رقابتها تیم های لوازم خانگی گنج افروزبابل و نساجی مازندران از گروه یک ليگ دسته يك كشتي آزاد كشور عصر یکشنبه در بابل به مصاف هم رفتند که تیم میزبان در دیداری حساس و تماشایی با نتیجه 5 بر 3 میهمان قایمشهری خود را با شکست بدرقه کرد.

در این دیدار که تماشاچیان زیادی از آن در سالن ورزشی شهید سجودی دیدن می کردند، دو تیم باترکیب اصلی خود به مصاف هم رفتند.

تیم لوازم خانگی گنج افروزبابل با کسب این پیروزی خانگی در پایان هفته چهارم این رقابتها صاحب دومین پیروزی شد ودر مقابل دو دیدار را نیز به حریفان واگذار کرد.

تیم نساجی مازندران هم تاکنون در رقابتهای ليگ دسته يك كشتي آزاد جام خليج فارس كشور در سه مسابقه مغلوب حریفان شد وتنها در یک مسابقه برابر تیم پاس قوامین 6بر 2 پیروزشد.

تیم شهدای ساری که در گروه یک این رقابتها قرار دارد، در ادامه موفقیت های این فصل خود در دیداری خارج از خانه در رشت میزبان خود تیم وحدت این شهر را با نتیجه 6 بر 2 شکست داد.

تیم شهدای ساری با این پیروزی با ارزش از چهار دیدار، همه پیروزی های ممکن را کسب کرد و به عنوان مدعی جدی قهرمانی در این رقابتها خود را مطرح کرد.

تیم شهید هاشمی‌نژاد بهشهر دیگر نماینده مازندران هم که در گروه یک این رقابتها قرار دارد در خانه صاحب پیروزی شد.

تیم شرق مازندران در این دیدار ومقابل انداک تماشاچیان خود با نتیجه 4 بر 4 با تیم پاس قوامین مساوی شد اما با امتیاز مثبت 17 به 16 مقابل تیم پاس قوامین به پیروزی رسید.

استان مازندران با هفت تیم در رقابتهای امسال ليگ دسته يك كشتي آزاد باشگاه های کشور جام خليج فارس حضور دارد.