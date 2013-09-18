سکوت رژیم اسرائیل درباره زرادخانه های تسلیحات شیمیایی خود/ افزایش فشارها بر رژیم صهیونیستی در سایه طرح سوری

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه سوئیسی "تاگس انسایگر" در مطلبی نوشت: اسرائیل درباره زرادخانه های سلاح های شیمیایی خود سکوت می کند. البته بحث های اخیر درباره کنترل تسلیحات شیمیایی سوریه، این راز رژیم صهیونیستی را نیز مورد توجه قرار داده است. در چنین شرایطی فشارها بر رژیم صهیونیستی برای افشای حقایق در این باره افزایش یافته است.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد که تصمیمات و توافقات بین آمریکا و روسیه در راستای لزوم نابودی سلاح های شیمیایی در سوریه، توجه همه را به یک مسئله دیگر نیز جلب کرده است و آن زرادخانه های احتمالی تسلیحات شیمیایی رژیم صهیونیستی است. تحولات اخیر خاورمیانه می تواند فشارها روی اسرائیل را افزایش دهد که این کارتها را روی میز قرار دهد.

در ادامه آمده است که البته رژیم صهیونیستی کنوانسیون بین المللی منع استفاده از تسلیحات شیمیایی را دو سال پیش امضا کرده، اما هنوز آن را تصویب نکرده است. در حالی که بسیاری از کارشناسان بر این عقیده اند که اسرائیل مالک تسلیحات شیمیایی و بیولوژِیکی است، سازمانهای مربوطه این رژیم اشغالگر در این باره سکوت کرده اند. آنها می گویند که حالا مسئله سوریه مطرح است نه اسرائیل.

"امیر پرتز"، وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی در یک گفتگو بحث کردن درباره هر گونه مهارت رژیم صهیونیستی در رهبری جنگ با تسلیحات شیمیایی را رد کرده و تاکید کرد که نگرش جامعه بین المللی نسبت به اسرائیل باید به گونه ای دیگر از سوریه باشد!

نویسنده در ادامه با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی پاسخ های گنگی را درباره موجودیت زرادخانه های تسلیحات شیمیایی در سرزمینهای اشغالی به جامعه بین المللی می دهد، نوشت: بعد از تصمیماتی که درباره سوریه گرفته شد، مبنی بر اینکه این کشور باید تا سال 2014 سلاح های شیمیایی خود را نابود کند، حالا فریادها در این باره که چنین طرحی درباره رژیم صهیونیستی نیز باید اجرا شود بلند تر شده است.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب با اشاره به اینکه اسرائیل مدعی است که تسلیحات شیمیایی را در هیچ جنگی به کار نبرده است نوشت : این در حالی است که این رژیم اشغالگر در حمله به نوار غزه درسال 2009 از فسفر سفید استفاده کرد که سوختگیهای شدید ایجاد می کرد و بر اساس کنوانسیون بین المللی نباید به عنوان سلاح مورد استفاده قرار می گرفت و این مسئله انتقادهای زیادی را علیه رژِیم صهیونیستی به وجود آورد.