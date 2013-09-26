به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه تلویزیونی "معراجیها" شب گذشته چهارشنبه سوم مهرماه با حضور علی دارابی معاون سیما، سردار کارگر رییس بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس، علی فرجی مدیر شبکه یک، رحمان سیفی آزاد مدیر گروه مجموعههای تلویزیونی شبکه یک و اهالی رسانه در لوکیشن پژوهشکده هواشناسی کلید خورد.
مسعود ده نمکی کارگردان، سیدمحمود رضوی تهیهکننده، رضا رویگری، محمدرضا شریفینیا، کاوه خداشناس، امیر نوری بازیگر، بابک برزویه عکاس و... از جمله هنرمندان حاضر در این مراسم بودند.
ابتدا بخشهایی از کار با حضور دارابی و کارگر ضبط شد و در ادامه ده نمکی به جمع خبرنگاران آمد و سوالات آنها را پاسخ داد.
"معراجیها" هم سریال میشود هم فیلم سینمایی
وی در این نشست گفت: طی توافق با مسئولان از آنها درخواست کردیم یک نسخه سینمایی نیز از "معراجیها" تولید و در جشنواره فیلم فجر نمایش داده شود. قصه مطولی از آن نیز به صورت سریال دربیاید و روی آنتن برود. این اتفاق به وضعیت اقتصادی سینما کمک خواهد کرد.
ده نمکی افزود: به این ترتیب بخشی از مخاطبان ما در سینما "معراجیها" را میبینند و بخش دیگر پای تلویزیون به تماشای آن خواهند نشست.
کارگردان سه گانه "اخراجیها" در خصوص استفاده از طنز در سریال دوم خود توضیح داد: با استفاده از زبان طنز بحثهای مطرح شده در سریال را تلطیف میکنیم و اینگونه با مخاطب ارتباط برقرار خواهیم کرد. در این سریال چهرههای شناخته شدهای همچون مهرداد ضیایی، محمدرضا شریفینیا، امیر نوری، سیدجواد هاشمی، کامران تفتی، علی صادقی و رضا رویگری ایفای نقش میکنند.
اگر آثارم کلیشهای بود مردم چرا استقبال کردند
وی افزود: سریال قبلی من "دارا و ندار" هم پرمخاطب بود و در خصوص اینکه میگویید برای جلوگیری از کلیشه چه کردهام باید بگویم لابد مردم احساس نکردند آثار قبلی من کلیشهای بوده که چنین استقبالی از آن کردهاند. بهترین قاضی افکار عمومی است.
ده نمکی در خصوص مضامین مورد استفاده در "معراجیها" توضیح داد: "اخراجیها1" درباره جنگ بود، "اخراجیها2" به آزادگان میپرداخت و "اخراجیها3" نیز مسائل سیاسی و اجتماعی روز را مدنظر قرار داده بود. همچنین "رسوایی" اثری عرفانی و اخلاقی بود. فکر میکنم اگر همیشه مضامین متفاوتی در آثار طرح شوند مخاطب از آنها استقبال خواهد کرد.
این کارگردان در خصوص دولتی بودن برخی آثار، تصریح کرد: چهار فیلم سینمایی قبلی من همگی برای بخش خصوصی بوده و اهالی سینما سرمایه گذار آن بودند. اگر انتفاعی هم وجود داشته برای اهالی سینما بوده است. از آنجایی که مالکیت "معراجیها" با تلویزیون است نیز با اکران سینمایی آن پول فروش به جیب تلویزیون ریخته میشود.
فیلم جنگی ساختن کار بخش خصوصی نیست
وی یادآور شد: با شرایط موجود ساختن فیلم جنگی کار بخش خصوصی نیست. مگر اینکه از طرف دولت امکانات و ادواتی بلاعوض و رایگان در اختیار آنها قرار گیرد و در مقابل مضمون خوب طلب شود.
ده نمکی با بیان اینکه سعی میکند با زبان مردم حرف بزند، گفت: دوست دارم قصههای غیرتکراری بگویم. مشکل اصلی سینمای ما محتوا، مضمون و فیلمنامه است و اجرا در مرحله بعد قرار میگیرد.
وی پورانداخت مهیمن، سمانه پاکدل، حدیثه تهرانی، فریبا نادری، مریم کاویانی و مریم سلطانی را بازیگران زن این سریال معرفی کرد و درباره انتخاب بازیگران توضیح داد: افراد در نقشهای متفاوتی ظاهر شدهاند؛ مثل نقشی که شریفینیا یا سیدجواد هاشمی بر عهده دارند و بعدا معلوم میشود.
کارگردان "رسوایی" در خصوص گریم بانوان و نماهای درشت از صورت آنها گفت: دیگران استریم کلوزاپ میگیرند و اتفاقی نمیافتد. بازیگران رسوایی معتقدند مضمون متفاوت قصه را جلو میبرد و چیزی که آقایان میگویند فرافکنی است.
مسئله جنجالی اخیر دستمایه "معراجیها"
ده نمکی در پاسخ به سوال مهر مبنی بر اینکه شما "اخراجیها" را بر اساس خاطرات گردان میثم یا "رسوایی" را براساس داستان آن شیخ معروف ساختید، آیا "معراجیها" هم ما به ازای بیرونی دارد، اذعان کرد: زندگی در فیلمنامه یعنی همین. اتفاقاتی که دور و بر میافتد اما از آن غافل هستیم به درام تبدیل میشود و مخاطب را جذب میکند.
وی تصریح کرد: در "معراجیها" نیز یکی از مسائل جنجالی اخیر دستمایه قرار گرفته است.
به خطوط قرمز نزدیک میشویم از آنها عبور نمیکنیم
این کارگردان در خصوص مشارکتی بودن اثر و چگونگی رعایت کردن ملاحظات گفت: "معراجیها" به مسائل بعد از جنگ میپردازد. ما با خطوط، اقتضائات و حساسیتها آشنا هستیم . عبور از خط قرمزها یک نکته است و نزدیک شدن به این خطوط چیز دیگر که ما باید ظرافت آن را بشناسیم.
ده نمکی از مورد توجه قرار دادن مسائل سیاسی و اجتماعی در این اثر خبر داد و افزود: اختلاف انداختن بین نسلها موضوعی است که "معراجیها" سعی میکند آن را به نمایش بگذارد و بگوید با وجود تمام اختلاف سلیقهها همواره انسانها اشتراکاتی نیز دارند. جنگ، شهدای گمنام و... برخی بین ایرانیت و اسلامیت تضاد ایجاد میکنند یا بر سر دفن شهدای جنگ در دانشگاهها دعوا میشود. ما سعی میکنیم مسائلی را طرح کنیم و جواب بگیریم.
جنجال بر سر دفن شهدا در دانشگاه و مکانهای مذهبی
وی ادامه داد: باید به برخی از شبهات جامعه پاسخ داد گرچه شائبههای سیاسی نیز خواهد داشت. علاوه بر دانشگاه در مکانهای مذهبیتری نیز دفن شهدا حاشیه به همراه داشت.
این فیلمساز در پایان در خصوص استفاده از اسمی هم سیلاب "اخراجیها" برای این سریال گفت: تجربه با "رسوایی" نشان داده که اگر ما "ها" به اسممان اضافه نکنیم هم مردم از آن استقبال میکنند.
نسخه سینمایی معراجیها در جشنواره فجر امسال به نمایش درخواهد آمد. سریال آن نیز احتمالا در ایام عید از شبکه یک پخش میشود. در خلاصه داستان این سریال آمده است: قرار است تعدادی از شهدای گمنام تفحص شده در یکی از دانشگاهها دفن شوند. اما گروهی از دانشجویان با تحریک استاد گنجی اقدام به آشوب و جنجال در دانشگاه میکنند که آغاز قصهای میشود که گروه دانشجویان مجبور به سفری ناخواسته میشوند.
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