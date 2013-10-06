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۱۴ مهر ۱۳۹۲، ۲۱:۳۱

رئیس جمهور قهرمانی تیم ملی والیبال را تبریک گفت

رئیس جمهور قهرمانی تیم ملی والیبال را تبریک گفت

حجت الاسلام حسن روحاني رئيس جمهوري اسلامي ايران در پيامي قهرماني تيم ملي واليبال کشورمان در مسابقات قهرماني آسيا را تبريک گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی کسب عنوان قهرمانی تیم می والیبال در هفدهمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا، حسن روحانی رئیس جمهوری پیام تبریکی را صادر کرد. متن پيام روحاني به شرح زير است:

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

پيروزي ارزشمند تيم ملي واليبال كشورمان در مسابقات قهرماني آسيا که موجي از غرور و شادي را براي ملت شريف ايران به ارمغان آورد و برگ زرين ديگري بر افتخارات آنان افزود، نمادي از تلاش و اميدي است که براي فتح قله‏‌هاي افتخار و فرداهاي بهتر به نمايش گذاشته شد.

اينجانب با تبريک اين درخشش به ملت بزرگ ايران، از همه دست‏ اندرکاران، مربيان و ورزشکاران زحمتکش تقدير و تشکر نموده و تداوم پيروزي آنان را از درگاه خداوند بزرگ مسئلت دارم.

حسن روحاني

رئيس جمهوري اسلامي ايران

کد مطلب 2150430

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