پرونده فساد در فوتبال به قوه قضائیه ارسال می شود / بعد از فوتبال سراغ بقیه می رویم

مصطفی افضلی فر سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به جلسه اخیر این کمیسیون برخی اهالی ورزش و مسئولان فدراسیون فوتبال اظهار داشت: ما هدفمان از برگزاری این جلسات و حضور اصحاب فوتبال از مربی و بازیکن گرفته تا کسانی که تحت عنوان کمیته انضباطی یا ستاد مبارزه با تخلفات کار می کنند ریشه یابی فساد در فوتبال و راه های برون رفت از آن است.

وی اظهار داشت: رسانه ای کردن برخی جزئیات این گونه پرونده ها آسیب زا است و ما نمی توانیم تا جمع آوری مستندات و نهایی کردن گزارش جزئیات را افشا کنیم.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به دلایل ایجاد فساد در فوتبال گفت: تفاوت فاحش دستمزد ها ضعف نظارت فدراسیون و وزارت ورزش، فعال نبودن کمیته اخلاق، عدم اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بر تشکیل کمیسیون فرهنگی در وزارت ورزش فعال نبودن کمیته سالم سازی و مبارزه با فساد و همچنین عدم اجرای قانون از جمله دلایل فساد در فوتبال است.

افضلی فرد خاطر نشان کرد: گزارش تخلفات پرونده فساد در فوتبال پس از بررسی به دستگاه های ذی ربط ارسال می شود. بحث ایجابی آن به دستگاه های اجرایی بر می گردد و بحث سلبی آن یعنی برخورد با خطوط فساد در ورزش به قوه قضائیه مربوط می شود که در اولین جلسه نسبت به این جلسه رسیدگی خواهند کرد.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس همچنین در ادامه افزود: کمیسیون اصل 90 قرار است موضوع فساد در ورزش را بررسی کند و حتما بعد از رشته فوتبال به سراغ سایر رشته های ورزشی نیز خواهد رفت.