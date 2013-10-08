فروش زمین برای تامین بودجه منطقه آزاد قشم ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهریار مشیری با بیان این مطلب افزود: همانطور كه در دوره دكتر علی شمس اركانی به عنوان نخستین مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم حتی یك متر زمین برای تامین طرح های توسعه ای قشم فروخته نشد، امروز نیز باید اعتبارات طرح ها را بدون فروش اراضی تامین كنیم.

وی ادامه داد: منطقه آزاد قشم در دولت تدبیر و امید با تامین امنیت و تضمین سرمایه فعالان اقتصادی داخلی و خارجی در صدد جذب سرمایه های ایرانیان خارج از كشور و فعالان اقتصادی دیگر كشورهای خارجی در این منطقه است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تصریح كرد: در دوره جدید، زمین تنها به صنعتگران ایرانی و خارجی كه توانایی راه اندازی كارخانه های صنعتی را دارند واگذار خواهد شد تا از این طریق اشتغالزایی در این منطقه افزایش

یابد.

به گفته وی، ایران امن ترین كشور منطقه و جزیره قشم نیز در بین جزایر كشور امن ترین جزیره برای فعالیت های مختلف اقتصادی و سرمایه گذاری در حوزه های مختلف صنعتی، تجاری و گردشگری است.

مشیری بار دیگر با اشاره به غلط بودن فروش اراضی و تاكید بر اینكه خاك جزایر طلا است، بیان داشت: برای مخارج خود نباید به فروش اموال جزیره روی بیاوریم یا دست به دامان دولت شویم بلكه باید از طریق اجرای طرح های توسعه ای بدون نیاز به فروش اراضی خدمات گسترده ای را در این منطقه اجرا كنیم.

وی در پایان گفت: جزایر ایرانی سپر دفاعی كشور هستند و در كنار ارتقاء ضریب امنیت در این جزایر باید زمینه جذب هر چه بیشتر سرمایه گذاران را در دستور كار خود قرار دهیم.