سفر نیویورک را یک پیروزی بزرگ برای نظام می دانم/تکذیب تیتر یک روزنامه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد ظریف درحاشیه جلسه هیئت دولت در حالی که قصد نداشت گفتگویی با خبرنگاران انجام دهد در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه نقوی حسینی گفته است موضوع جلسه شما با اعضای کمیسیون امنیت ملی محرمانه نبوده است اظهار کرد: بهتر است بروند و جمله اولی که در جلسه عنوان شده را دوباره نگاه کنند.

وی افزود: مواضع بنده کاملا مشخص است و سفر نیویورک را یک پیروزی بزرگ برای نظام میدانم و اجازه نمي دهم دستاوردهاي سفر هيات ايراني به نيويورك مخدوش شود.

وزیر امور خارجه در پاسخ به این سئوال که گفته اند تیتر روزنامه کیهان را تکذیب نکرده اید تصریح کرد: ما این موضوع را تکذیب کرده ایم.