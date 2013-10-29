  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۱:۰۰

گلستانی فر:

پدافند غیرعامل بهترین راهکار دفاع از کشور است

پدافند غیرعامل بهترین راهکار دفاع از کشور است

بیرجند- خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استانداری خراسان جنوبی گفت: اکنون هرچند جنگ نظامی نیست اما کشور با جنگ نرم روبرو بوده که بهترین دفاع مفابل جنگ پدافند غیرعامل است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی گلستانی فر صبح امروز در مراسم بزرگداشت هفته پدافند غیرعامل  که با حضور مسئو لین استانی در هنرستان تیزهوشان بیرجند برگزار شد، اظهار داشت: در شرایط امروز جمهوری اسلامی که از هر طرف مورد هجوم قرار می گیرد بهترین راه مقابله با این هجوم پدافند غیرعامل است.

وی افزود: پدافند غیرعامل یکی از بهترین راه‌های مقابه با حملات دشمنان بوده که باید با آمادگی کامل جواب دندان‌شکنی به نقشه‌های شوم دشمنان داد.

گلستانی فر اذعان داشت: یکی از راه‌های پیشرفت پدافند غیرعامل بالا بردن توان علمی و آموزشی جامعه است.

وی دانش آموزان را افسران جنگ نرم دانست و تصریح کرد: باید دانش آموزان در همه زمینه‌های علمی فرهنگی و مذهبی توان خود را افزایش تا در مواقع ضروری بتوانند تاثیرگذاری لازم را داشته باشند.

گلستانی فر گفت: مراکز علمی و تولیدی، مراکز بهداشت و درمان، تهدیدات بیولوژیک و سایبری، مراکز تحقیقات، تغذیه، محیط زیست، منابع انسانی و جمعیتی، راه، مسکن و شهرسازی از زیرساخت‌های آسیب‌پذیر است که در پدافند غیرعامل باید برای مقاوم سازی و جلوگیری از آسیب رسیدن به آنها اقدام کرد.

 وی بیان داشت: متاسفانه هنوز برخی از افراد خصومت آمریکایی را باور ندارند و آمریکا را دوست قدیمی می دانند که وظیفه کنونی ما آمادگی در همه سطوح است.

گلستانی فر گفت: انقلاب ما هیج وقت با استکبار کنار نیامده و نخواهد آمد و استکبارستیزی در خون انقلاب ما جاری است و این انقلاب با پشتیبانی مردم به پیروزی رسیده و کسی حق ندارد این انقلاب را به نفع خود مصادره نماید.

وی همچنین به روز دانش‌آموز و شهادت شهید فهمیده اشاره کرد و افزود: شهید فهمیده یک دانش آموز بسیجی کامل بود و امام راحل(ره) از او به عنوان یک رهبر نام برده است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری خراسان جنوبی افزود: در 13 آبان ماه یک بار دیگر ثابت خواهیم کرد که این انقلاب و نظام خون داده است و نمی گذارد خون شهیدان پایمال شود.

 

کد مطلب 2164726

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها