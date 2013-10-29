گاز رسانی به سه روستای نهاوند آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان نهاوند صبح سه شنبه در مراسم کلنگ زنی این طرح در روستای قشلاق ولی الله گفت: با انجام این پروژه سه روستای قشلاق نجف، قشلاق ولی الله و قشلاق میانگران از نعمت گاز بهره مند می شوند.

مجتبی مولوی با اشاره به اینکه سیاست دولت در سالهای گذشته بهره مندی و استفاده مردم روستای مختلف حتی کم جمعیت و کم خانوار از امکانات و منابع خدمات رسان است گفت: با بهره برداری از این طرح 144 خانوار با جمعیتی در حدود 500 نفر از نعمت گاز استفاده می کنند.

مولوی گفت: عملیات گاز رسانی به این روستاها با اعتبار 500 میلیون تومان و اجرای 1200 متر خط تغذیه شبکه و احداث یک ایستگاه فشارT.B.S انجام می شود که در مجموع 135 علمک گاز نصب می شود.

وی افزود: در حال حاضر عملیات اجرایی گاز رسانی به 11 روستا از توابع بخش خزل و گیان نهاوند در حال انجام است که با اتمام عملیات گازرسانی به این روستا در پایان سال جاری 130 روستای نهاوند از نعمت گاز بهره مند هستند.

فرماندار شهرستان نهاوند عنوان کرد: 70 درصد جمعیت بخش خزل نهاوند از نعمت گاز استفاده می کنند و قرارداد احداث شبکه و لوله کشی به هشت روستای دیگر بخش خزل با اداره گاز شهرستان نهاوند نهایی شده است که عملیات اجرایی آن از هفته آینده آغاز می شود.