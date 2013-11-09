تیم کشتی آزاد نوجوانان به روسیه می رود/ گامی بسوی پشتوانه سازی

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌هاي بين‌المللي كشتي آزاد نوجوانان جام بوايسار سايتي‌اف طی روزهاي 8 تا 11 آذرماه در شهر كراسنويارسك روسيه برگزار مي‌شود بر اين اساس، ترکیب تيم اعزامي به اين رقابت‌ها به شرح زير است:

42 كيلوگرم: عرفان آئيني – يونس امامي

50 كيلوگرم: نادر نصري

54 كيلوگرم: مجتبي عموزاده

58 كيلوگرم: محمد منتقي نيا

63 كيلوگرم: احمد بذري

69 كيلوگرم: حامد منافيان

74 كيلوگرم: آرش نيزآبادي

100 كيلوگرم: حبيب سلطان‌پور- افشين كاويان

سرمربي: سيد مراد محمدي

مربي: حسين ارقيه- مردان كلانتري- مهدي قاسمي جو

داور: علي اكبر انصاري

سرپرست: سيد جعفر موسوي