تیم کشتی آزاد نوجوانان به روسیه می رود/ گامی بسوی پشتوانه سازی

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهاي بينالمللي كشتي آزاد نوجوانان جام بوايسار سايتياف طی روزهاي 8 تا 11 آذرماه در شهر كراسنويارسك روسيه برگزار ميشود بر اين اساس، ترکیب تيم اعزامي به اين رقابتها به شرح زير است:
42 كيلوگرم: عرفان آئيني – يونس امامي
50 كيلوگرم: نادر نصري
54 كيلوگرم: مجتبي عموزاده
58 كيلوگرم: محمد منتقي نيا
63 كيلوگرم: احمد بذري
69 كيلوگرم: حامد منافيان
74 كيلوگرم: آرش نيزآبادي
100 كيلوگرم: حبيب سلطانپور- افشين كاويان
سرمربي: سيد مراد محمدي
مربي: حسين ارقيه- مردان كلانتري- مهدي قاسمي جو
داور: علي اكبر انصاري
سرپرست: سيد جعفر موسوي
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