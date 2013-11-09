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۱۸ آبان ۱۳۹۲، ۱۴:۲۲

برای حضور در جام سایتی‌یف؛

تیم کشتی آزاد نوجوانان به روسیه می رود/ گامی بسوی پشتوانه سازی

تیم کشتی آزاد نوجوانان به روسیه می رود/ گامی بسوی پشتوانه سازی

تیم منتخب کشتی آزاد نوجوانان برای حضور در رقابت های بین‌المللی جام سایتی‌یف عازم روسیه می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌هاي بين‌المللي كشتي آزاد نوجوانان جام بوايسار سايتي‌اف طی روزهاي 8 تا 11 آذرماه در شهر كراسنويارسك روسيه برگزار مي‌شود بر اين اساس، ترکیب تيم اعزامي به اين رقابت‌ها به شرح زير است:

42 كيلوگرم: عرفان آئيني – يونس امامي

50 كيلوگرم: نادر نصري

54 كيلوگرم: مجتبي عموزاده

58 كيلوگرم: محمد منتقي نيا

63 كيلوگرم: احمد بذري

69 كيلوگرم: حامد منافيان

74 كيلوگرم: آرش نيزآبادي

100 كيلوگرم: حبيب سلطان‌پور- افشين كاويان

سرمربي: سيد مراد محمدي

مربي: حسين ارقيه- مردان كلانتري- مهدي قاسمي جو

داور: علي اكبر انصاري

سرپرست: سيد جعفر موسوي

 

کد مطلب 2172382

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