در مسابقات آسیایی هند بهتر از قبل نتیجه می گیریم

«نازنین حسینی» در گفتگو با مهر قبل از اعزام به هند در خصوص رقابت های آسیایی هند اظهار کرد: رقابت‌های قهرمانی راگبی «سونز» زنان آسیا با حضور 12 تیم در پونا هندوستان برگزار می‌شود.

او همچنین در خصوص اردوی تیم ملی بانوان ایران و نحوه انتخاب بازیکنان این تیم بیان کرد: اردوی تیم ملی بانوان را با 25 ورزشکار راگبی از سراسر کشور استارت زدیم و پس از گذشت 40 روز اردوهای مختلف، 15 نفر از بهترین‌ها را برای حضور در رقابت‌های هند انتخاب کردیم.

به گفته حسینی، این تعداد با نظارت کمیته فنی و مربیان تیم ملی در جریان سوپر لیگ و لیگ دسته یک کشور، برگزیده شدند و از بازیکنان خوب کشور به شمار می‌روند.

سرمربی تیم ملی راگبی بانوان کشور، معیار اول انتخاب ورزشکاران تیم ملی را، اخلاق و در مرحله بعد قدرت فنی، سرعت و دقت بازیکنان برشمرد.

وی در خصوص نتایج راگبی ایران در مسابقات آسیایی یادآور شد: ما قبلا مقام یازدهم آسیا را کسب کردیم اما امسال بدون شک مقام بهتری را کسب خواهیم کرد که این امر به خاطر تعداد بیشتر اردوها و نظم و انسجام خوبی بود که انجمن راگبی برای بانوان فراهم کرده است.

حسینی افزود: با تیمهای آسیایی نا آشنا نیستیم، فیلم مسابقات آنان را با دقت بررسی کرده‌ایم و نقاط ضعف و قوت آنان را به ملی‌پوشان انتقال داده‌ایم.