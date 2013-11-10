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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۶:۱۳

حسینی:

در مسابقات آسیایی هند بهتر از قبل نتیجه می گیریم

در مسابقات آسیایی هند بهتر از قبل نتیجه می گیریم

گرگان ـ خبرنگار مهر: سرمربی تیم ملی راگبی بانوان ایران قبل از اعزام این تیم به مسابقات قهرمانی آسیا گفت: روحیه بازیکنان حاضر در اردوی تیم ملی بسیار بالا بوده و اعلام می کنیم که نتایج بهتری نسبت به سال گذشته در رقابت‌های قهرمانی آسیا کسب خواهیم کرد.

«نازنین حسینی» در گفتگو با مهر قبل از اعزام به هند در خصوص رقابت های آسیایی هند اظهار کرد: رقابت‌های قهرمانی راگبی «سونز» زنان آسیا با حضور 12 تیم در پونا هندوستان برگزار می‌شود.

او همچنین در خصوص اردوی تیم ملی بانوان ایران و نحوه انتخاب بازیکنان این تیم بیان کرد: اردوی تیم ملی بانوان را با 25 ورزشکار راگبی از سراسر کشور استارت زدیم و پس از گذشت 40 روز اردوهای مختلف، 15 نفر از بهترین‌ها را برای حضور در رقابت‌های هند انتخاب کردیم.

به گفته حسینی، این تعداد با نظارت کمیته فنی و مربیان تیم ملی در جریان سوپر لیگ و لیگ دسته یک کشور، برگزیده شدند و از بازیکنان خوب کشور به شمار می‌روند.

سرمربی تیم ملی راگبی بانوان کشور، معیار اول انتخاب ورزشکاران تیم ملی را، اخلاق و در مرحله بعد قدرت فنی، سرعت و دقت بازیکنان برشمرد.

وی در خصوص نتایج راگبی ایران در مسابقات آسیایی یادآور شد: ما قبلا مقام یازدهم آسیا را کسب کردیم اما امسال بدون شک مقام بهتری را کسب خواهیم کرد که این امر به خاطر تعداد بیشتر اردوها و نظم و انسجام خوبی بود که انجمن راگبی برای بانوان فراهم کرده است.

حسینی افزود:  با تیمهای آسیایی نا آشنا نیستیم، فیلم مسابقات آنان را با دقت بررسی کرده‌ایم و نقاط ضعف و قوت آنان را به ملی‌پوشان انتقال داده‌ایم.

کد مطلب 2173291

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