تیم اوتانا فارس قهرمان راگبی ساحلی ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات با حضور 12 تیم در چهار گروه در مجموعه ورزشی ساحلی غدیر شهرستان بندرعباس برگزار شد که در پایان تیم اوتانای فارس برای دومین سال پیاپی بر سکوی قهرمانی ایستاد، تیم‌های شهرداری رشت و ستارگان جنوب غرب تهران به ترتیب عناوین دوم و سوم را بدست آوردند.

گروه‌بندی تیم‌ها در دومین دوره مسابقات راگبی ساحلی قهرمانی کشور به این شرح بود:

گروه اول: اوتانای فارس، شهرداری تبریز و لرستان

گروه دوم: ستارگان جنوب غرب، شهر باران گیلان و دلیران زیر 20 بندر عباس

گروه سوم: شهرداری رشت، خوزستان و آرتای فارس

گروه چهارم: دلیران بندر عباس، آراگاتس تهران و کریمان کرمان